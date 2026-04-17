Prvi nastup posle kidnapovanja: Danijel Kajmakoski specijalni gost na koncertu kod Šejle Zonić i Princa od Vranje (FOTO)

Душан Цакић

17. 04. 2026. u 21:41

PEVAČI Šejla Zonić i Princ od Vranje održali su večeras veliki koncert "Duša Balkana 2" u prepunoj MTS dvorani.

Foto: Novosti

Od samog starta bilo je jasno da ovo neće biti običan koncert, već pravi muzičko - balkanski merak za dušu.

Na veliko iznenađenje svih kao Šejlin i Prinčev specijalni gost pojavio se makedonski pevač Danijel Kajmakoski.

Ovo je Danijelovo prvo pojavljivanje u javnosti, kao i koncert nakon njegove otmice i kidnapovanja koji mu se dogodilo u februaru ove godine.

Danijel je izašao iz publike i otpevao dve pesme "Zašto si me majko rodila" u duetu sa Šejlom, kao i numeru "Jovano, Jovanke" u duetu sa Stefanom.

Nema sumnje da je publika u dvorani uživala u Šejlinim i Stefanovim pesmama, ali i u vanvremskim balkanskim hitovima.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

