Magija koja se čekala: Šejla Zonić i Princ od Vranje ponovo "dušom Balkana" razgalili prestonicu (FOTO)
NAKON što su prvim zajedničkim koncertom podigli letvicu visoko, Šejla Zonić i Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje dokazali su zasto važe za neprikosnovene vladare emocije i balkanskog melosa.
U krcatoj MTS Dvorani, pred publikom koja je došla iz svih krajeva regiona, održan je večeras je spektakl pod nazivom „Duša Balkana 2“, o kojem će se još dugo pričati.
Od samog starta bilo je jasno da ovo neće biti običan koncert. Dok je mrak obuzimao dvoranu, reflektori su se iznenada usmerili ka balkonu, gde se pojavila Šejla Zonić. Njen moćni vokal proparao je tišinu, a publika je, u potpunom šoku i oduševljenju, ustala na noge.
Nije prošlo ni par trenutaka, a usledilo je novo iznenađenje, Princ se pojavio usred publike. Bez barijera, direktno među onima koji ga vole, Stefan je započeo prve taktove, što je izazvalo pravu histeriju i gromoglasan aplauz koji je trajao nekoliko minuta.
- Ovo nije samo muzika, ovo je lečenje duše. Hvala vam što ste pokazali koliko volite pravu umetnost - zahvalili su se Šejla i Princ prisutnoj publici u dvorani.
