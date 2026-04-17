Ovo je istina: Ćana Mitrović se oglasila nakon vesti da se povredila (FOTO/VIDEO)
PEVAČICA Ćana Mitrović oglasila se nakon što su se u pojedinim medijima pojavile netačne informacije o njenom zdravstvenom stanju, pa čak i tvrdnje da je doživela ozbiljnu povredu nakon pada sa mosta.
Ove vesti izazvale su veliku zabrinutost među njenim fanovima, ali je pevačica odlučila da se lično obrati javnosti i stavi tačku na spekulacije.
Naglasila je da se radi o starom događaju iz 2011. godine, o kojem je nedavno govorila u jednoj emisiji, ali isključivo kao o delu svoje prošlosti.
Ćana je iskoristila priliku i da se zahvali svima koji su joj uputili poruke podrške i brige, ali i da poruči da je trenutno u odličnom stanju i potpuno posvećena pripremama za predstojeći koncert na Tašmajdanu.
U nastavku prenosimo njenu izjavu u celosti:
- Veliki pozdrav dragi moji nadam se da ste zdravi, a i ja sam Bogu hvala zdravo i dobro, nikad bolje i raspoloženije. Uveliko teku pripreme za moj koncert 13. juna na "Tašmajdanu". Obraćam vam se samo iz jednog razloga, pojedini portali su zaista preterali, sve moguće granice prešli kada su u pitanju naslovi gde su stavili da sam se polomila i da moje zdravstveno stanje nije dobro.
Ja sam o toj situaciji koja se desila 2011. godine nedavno govorila u jednoj emisiji kao o nečemu što je iza mene i što je moja prošlost. Meni je jako žao, hvala svima koji su pisali, brinuli i poželeli brz oporavak. Na radost moju i vašu ja sam dobro i sve je u najboljem redu- rekla je ona.
