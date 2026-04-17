Slavica Malić prodala svu imovinu u Švajcarskoj: Bivša žena vlasnika Formule 1 nezadovoljna rezultatom policijske istrage

NI posle dve i po godine nakon sto su maskirani napadači usred noć i napali Slavicu Malić, bivši suprugu Bernija Eklstona, nekadašnjeg vlasnika Formule 1 u njenoj kući u švajcarskom gradicu Gštadu i pritom joj nenali lakše telesne povrede, pa pobegli, tamošnja policija nije identifikovala napadače.

Štaviše, od izvora bliskih gospodi Malić saznajemo da je dalja policijska istraga obustavljena.

Trauma i razočaranje

- Ovakav epilog dogđaja iz avgusta 2023. godine neugodno ju je iznenadio i razočara, zbog čega je u privatnom aranžmanu sprovela istragu u kojoj je dobila indicije ko su bili napadači, ali i ko je organizator - kaže naš izvor i dodaje:

- S obzirom da je doživela vrlo neugodnu traumu i to u vlastitoj kući u mirnom švajcarskom gradiću koji je slovio za jedan od nasigurnijih u tom delu Evrope ona je prodala tu kuću, nakon što je dugi niz godina u njoj rado provodila vreme.

Osnivanje fondacije i humanitarni rad

Naš sagovornik kaže da Slavica nije prodala samo ovu nekretninu:

- Podigla je sav novac iz banaka u Švajcarskoj i prodala sav dragoceni nakit kao i celu kolekciju dijamantskih i zlatnih predmeta. Nedavno je okrenula novu važnu stranicu u svom životu i posvetila se još više humanitarnom radu, a u tom cilju pokrenula je postupak osnivanja fondacije koja će se angažovati različitim područjima humanitarnog delovanja.

Serija napada na Slavičinu porodicu

Slavica Eklston, danas Malić, bivša supruga nekadašnjeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona, napadnuta je u u avgustu 2023. godine svojoj kući u Švajcarskoj. Do napada je došlo tokom noći dok je Slavica Eklston spavala, kada su u dom upala dvojica maskiranih napadaa za kojima se još traga, a ona je zadobila lakše povrede.

Ovo nije prvi put da se Slavica i njena porodica nađu na meti razlicitih napada. U julu 1996. godine Bernija i Slavicu napala su dva pljačkaša u njihovoj kući u Londonu.Tada su napadaci otrgli dijamantski prsten sa ruke Slavice Eklson za koji se nagađalo da vredi više od 750.000 dolara. Bernija su prilikom napada pretukli i naneli ozbiljne povrede, nakon čega je bivši vlasnik Formule 1 završio završio u bolnici sa slomljenim kostima lica. Osim vrednog prstena, lopovi su tada ukrali i sat marke Rolex. Nakon razvoda od Slavice, Bernija su ponovno napali pljačkaši 2010.godine, ispred zgrade Formule 1 u Londonu. Bernija, koji je tada imao 80 godina, napala su četvorica muškaraca, kako je pisao BBC. Prilikom napada ukrali su nakit vredan 200.000 funti, a Berni je završio u bolnici sa lakšim povredama glave.

Kroz sličnu neprijatnost prošla je i Petra Eklston, ćerka Slavice i Bernija, kada su je 2016. godine napala dvojica muškaraca. Napadači su bacili molotovljev koktel ispred njene vile u Londonu, svega par metara od njenog automobila.

Burna biografija

Slavica je srpskog porekla. Njen otac Jovan Jovo Radić i majka Ljubica Malić potiču iz sela Maglajani i Riječani, koja se nalaze u opštini Laktaši, Republika Srpska. Doselili su se u Rijeku neposredno pre njenog rođenja. Posle razvoda od Eklstona, Slavica je uzela devojačko prezime njene majke - Malić.

Milijardera Bernija Eklstona upoznala je na trci Formule 1981. godine u Monci.Organizatori ovog sportskog dogadaja angažovali su je kao poznatu manekenku,

Armanijev model, da reklamira poznatu sportsku odecu. Slavica se 1985. godine udala za Bernija, a razveli su se 2009. godine. Bili su neobičan par, uz 28 godina razlike u godinama, a bogati Berni bio je od supruge niži celih 30 centimetara. Brakorazvodna parnica je prema pojedinim izvorima trajala 58 sekundi. Slavica je sa Bernijem dobila dve ćerke, Tamaru i Petru.

Slavicu je stranica "Celebrity Net Worth" svojevremeno proglasila jednom od najbogatijih ljudi na svetu. Zasijala je na visokom šestom mestu, a pre nje su zauzeli ta Džordž Lukas, Stiven Spilberg, Opra Vinfri, Pol Mekartni i Džejmi Gerc. Na listi najbogatijih manekenki svih vremena, Slavica je zauzela prvo mesto s 1,2 milijarde dolara imovine.

