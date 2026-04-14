„Beli bagremi“ ponovo na muzičkoj sceni: Zoran Ilić Tambura, gitarista iz Knez Mihailove ulice, izdao album:
Dobro znano lice svima koji su makar jednom prošetali beogradskom Knez Miahilovom u poslednjih 14 godina, dugokosi gitarista Zoran Ilić Tambura, nakon svog tog vremena obeleženog ulicama i istrajnošću uz tonove popularnih pesama, sa svojim bendom „Beli Bagremi“ vraća se tamo gde svojim talentom i umećem i pripada – na muzičku scenu.
Promocija njihovog albuma „Klub uličnih svirača”, realizovanog uz veliku, dugogodišnju podršku muzičkih velikana, biće sutra. Priča ovog svojevrsnog simbola Beograda nije samo muzička, već je storija o upornosti, borbi i ljubavi prema umetnosti. Kao ulični svirač, Tambura je vodio ličnu, gotovo Don kihotovsku borbu za pravo da svira, često suočen sa nerazumevanjem i pritiscima, ali nikada nije odustao.
Manje je poznato da je još 1987. godine osnovao bend „Beli Bagremi“, sa kojim je 1989. objavio EP „Čuvaj mi se ljubavi“, a potom i album „Predaj se, srce“ (1994). Nakon duže pauze, 2010. Ilić objavljuje album „Doba rok ’n’ rola“, ali ga životne okolnosti odvode na ivicu egzistencije. Uprkos svemu, muzika je ostala kao konstanta u njegovom životu. Novi album predstavlja snažan povratak „Belih bagrema“, što će, sigurni smo, obradovati mnogobrojne prolaznike ali i poštovaoce dobre muzike.
