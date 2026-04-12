SALE TROPIKO U VELIKOM USKRŠNJEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": U muzici, baš kao i u životu, nema prečica (FOTO)
VERA u Boga je za mene lična stvar. Naučio sam kroz život da to nema veze sa tim da li ti ide ili ne ide... To je odluka koju nosiš u sebi, a mene je najviše držala u momentima kada mi nije bilo lako. Tada čovek shvati da je vera unutrašnje sidro koje ti ne da da potoneš.
Ovako, iskreno, u predvečerje Vaskrsa, govori Aleksandar Cvetković, pevač i vođa "Tropiko benda". Popularni Sale Tropiko, u razgovoru za "Novosti", otvara dušu i poručuje da u poslu kojim se bavi, baš kao i u životu, nema prečica:
- Iza uspeha stoje godine truda... I to mnogo njih, a sve su me naučile strpljenju i tome da, kako rekoh, nema prečica. Sve dobro i loše me je dovelo ovde gde sam sada.
*Život van scene nosi svoje izazove. Ekipa "Tropika", svi zajedno uspevate da uskladite intenzivan muzički život sa porodičnim obavezama...
- Iskreno, nije lako. Ja se trudim da, kada sam sa porodicom i svojim ćerkama, budem stvarno prisutan.
*A, mladima, dajete još jedan savet?
- Nemojte da jurite tuđe priče. Nađite svoju. To jedino traje.
*Posle godina hitova i prepoznatljivog zvuka ulazite u novu fazu karijere. Pesme "Libero" i "Polovna roba", kao i predstojeći EP (mini-album), donose posebnu emociju?
- Nova muzička era nije samo estetska promena, ona je lična. U pesmama se više nema gde sakriti. Emocije su ogolljene, a priče duboko lične. Ovo je prvi put da stvarno nemamo filter. Radimo kako osećamo i ne razmišljamo šta će ko da kaže. I mislim da se to baš čuje.
*Sloboda u radu je, ističete često, temelj svega...
- Bitna nam je jer volimo da stojimo iza svojih odluka. I kad pogrešimo, da znamo da jesmo. A, kada je reč o muzici, sve je jednostavno - ako nas pogodi na prvo slušanje i svi je osetimo isto, znamo da je to ono pravo.
*Glavni grad Francuske, kao mesto snimanja spota za baladu "Polovna roba", dobio je posebnu ulogu?
- Pariz sam po sebi nosi emociju. A kad si tamo sam, sve se još pojača. Nismo morali mnogo da glumimo, sve je već bilo tu.
*Najavili ste nedavno i duet sa jednim muškim kolegom. Šta bi publika mogla da očekuje od te saradnje?
- Nešto drugačije, ali iskreno. Ne radimo ništa na silu.
*Sećanje na koncert u "MTS dvorani" lane, 29. decembra, ostao je kao simbol vrhunca benda?
- To je veče koje nam je svima ostalo urezano. I da, voleli bismo da to preraste u tradiciju.
ISKRENO
*KOLIKO je bilo teško ogoliti emocije kroz baladu "Polovna roba"?
- Tu nisam imao gde da se sakrijem. Ili ću da je otpevam iskreno ili nema poente. Zato sam je i otpevao - to je bilo to.
