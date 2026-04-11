KRISTINA I VLADAN SAVIĆ U VELIKOM USKRŠNJEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Nije poenta da je lako, nego lepo (FOTO)

GLUMAČKI i životni partneri Kristina i Vladan Savić više od dve decenije koračaju zajedničkim putem, od prvih susreta na sceni Pozorišta na Terazijama do današnjih uloga koje svakodnevno osvajaju publiku u seriji "Igra sudbine - ljubav nakon greha".

Foto: Marko Arsić/PRVA

Njihova priča, koju dele sa čitaocima "Novosti", nije samo ona o ljubavi, već i o trajanju, razumevanju, zajedničkom radu i umetnosti koja prožima svaki segment njihovih života.

Ljubav započeta iza kulisa, uz svetla reflektora, vremenom je prerasla u snažno životno partnerstvo. A sve je počelo pre četvrt veka. Ističe Vladan da ove godine slave srebrnu svadbu, 25 godina braka, a sa dve godine zabavljanja, zajedno su 27 godina:

- Varnice uvek postoje, bilo pozitivne, bilo negativne, ali to je život - govori Vladan, dok Kristina dodaje da se vatra koja postoji u početku mora stalno održavati i da to nije nimalo lako, ukazujući da "nije ni poenta da bude lako, nego lepo". Foto: Marko Arsić/PRVA

*A, šta je po vašem mišljenju ključ dugotrajnog i skladnog odnosa?

VLADAN: Ljubav i tolerancija.

KRISTINA: Apsolutno, kao i poštovanje.

*Publika vas svakodnevno prati u seriji "Igra sudbine", koliko je izazovno razdvojiti privatne emocije od onih koje delite kroz likove Olge i Ivana Ožegovića?

KRISTINA: Jasno je da se možda nekada neko zapita da li naši privatni karakteri i odnosi imaju veze sa onim na ekranu, ali mislim da mogu da kažem u ime svih kolega, da je to ono što nijednom glumcu ne prija kao poređenje. Zamislite nekoga ko igra ubicu ili nekakvog mafijaša. Da li bi onda neko postavio pitanje ima li to veze sa karakterom glumca? To je samo odraz dobro odrađenog posla.

VLADAN: To je zanimljiva dilema za gledaoce naše serije, ali odgovor je vrlo jednostavan. Mi smo profesionalci i samo odgovaramo zadatku koji nam je postavljen. Za zaplete u seriji odgovorni su pisci, mi samo izvršavamo zadate radnje koje izazivaju emocije svojstvene našim likovima. Ukoliko to dopire do gledalaca, utoliko je naš glumački zadatak bolje urađen. To nema nikakve veze sa našim privatnim odnosima.

*Koliko činjenica da ste i u životu i na ekranu partneri, pomaže ili odmaže, u građenju likova koji prolaze kroz turbulentne odnose?

KRISTINA: Zapravo nam ta činjenica pomaže u samom procesu rada, učenja teksta, jer to možemo da uradimo kod kuće. A i stvari koje nam se ne dopadaju kod onog drugog možemo bez zadrške da kažemo.

VLADAN: Ovo je sedma godina kako igram lik Ivana Ožegovića i nijedan lik dosada nisam tako dugo tumačio. Što se kaže "znam ga kako diše" u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Nema posebne razlike u građenju odnosa prema Olgi ili bilo kojem drugom liku u seriji.

*Posle decenija karijere, mnogobrojnih uloga i zajedničkog života šta vam je i dalje najveća motivacija da svakodnevno izlazite pred kamere i publiku?

KRISTINA: Imamo tu privilegiju što se bavimo ovim poslom, bez obzira na one manje lepe strane tog posla. Ali tako je, valjda, kod svakog. Mislim da kod scenskih izvođača nikada ne nestaje taj žar za igrom. Možda trenutno, ali čim izađete na scenu uzbuđenje ponovo proradi. Najlepši je taj trenutak istine na sceni. I, naravno, satisfakcija ukoliko i publika prepozna tu istinu.

VLADAN: Pa to je naš život, to je naš posao. Mislim da je službeniku koji radi u kancelariji od osam do četiri teže da odgovori na ovo pitanje. I on radi, zar ne? I to svaki dan. Mi zaista imamo velike satisfakcije u našem poslu i to nije samo aplauz koji sledi. Bolje pitanje je kako ćemo podneti penziju, ako ne bude toga (smeh).

*S obzirom na tempo snimanja i paralelni rad u pozorištu, kako izgleda jedan vaš običan dan?

KRISTINA: Nekako smo se tokom godina navikli na ovakav tempo, pa umemo svaki slobodan trenutak dobro da iskoristimo. Pre svega, za sebe i sinove, a onda i za druženje sa prijateljima.

VLADAN: Bogami, ova sezona je bila vrlo naporna i još traje. Baš smo 6. aprila imali pozorišnu premijeru predstave "Bard, Grabež i psihijatar" u Teatru Vuk u Beogradu. Prethodni period je izgledao ovako - ranom zorom na snimanje, sa snimanja na probu predstave, a sa probe u pozorište na Terazijama, gde skoro svako veče igramo. Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

PORODIČNO JEDINSTVO

*KOLIKO vam Vaskrs znači u duhovnom i porodičnom smislu?

KRISTINA: S obzirom na to da je posle Božića - najradosnijeg, ovo najveći praznik, tako ga i doživljavamo. Kao novi početak, vreme da se porodica okupi i uspori svoj ritam, kao i priliku da zajedno spremimo prazničnu trpezu.

VLADAN: Vaskrs sam uvek vezivao za dolazak proleća, lepog vremena i kao neki početak novog životnog ciklusa.

BONUS VIDEO:

