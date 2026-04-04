ZAŠTO JE BAJA MALI KNINDŽA BOLJI OD SVIH OSTALIH? Dva snimka govore zbog čega je Mirko Pajčin omiljen u narodu (VIDEO)
PEVAČ Baja Mali Knindža poznat je kao izvođač koji nikada ne prihvata bakšiš, naročito u lokalima gde nastupa.
To se videlo i u jednom kafiću, gde je pevao svoje hitove i atmosferu doveo do usijanja.
Naime, dok je Baja Mali Knindža pevao njemu je u jednom trenutku prišao dečko iz publike i krenuo da mu daje 50 evra, što je Baja odbio.
Knindža je nastavio da peva, a drugi momak je pokušao da mu doturi na "kvarno" bakšiš, a pevač je novčanicu od takođe 50 evra prosledio klavijaturisti.
Podsetimo, ovo nije prvi put da Baja svoj bakšiš daje drugima, a njegov gest iz Banja Luke, koji se desio početkom godine, i dalje se prepričava.
Naime, Mirko Pajčin (Baja) je na Badnji dan održao nastup ispred jedne crkve kod Banja Luke
Baja su meštani sa srpskim zastavama opkolili i veselili su se uz njegove pesme, a u jednom trenutku je jedan od prisutnih pokušao da pevaču da i bakšiš.
On je Pajčinu pokušao na čelo da zalepi 100 maraka (oko 50 evra).
Baja je novčanicu odmah skinuo sa čela i dao dečaku koji se nalazio pored njega, što je oduševilo sve prisutne.
Preporučujemo
BEZ DLAKE NA JEZIKU: Pevač "opleo" po estradi i kolegama (FOTO)
OKUPIO POLA ESTRADE: Kolege došle na koncert Jakova Jozinovića (FOTO)
27. 03. 2026. u 22:36
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
