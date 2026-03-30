ĆANA DOBILA PRVU TETOVAŽU: Ovakva ljubav od fanova se retko viđa (FOTO)

PEVAČICA Stanojka Mitrović Ćana dobila je svoju prvu tetovažu i to na veoma poseban način.

Jedan njen verni fan odlučio je da joj oda poštovanje tako što je istetovirao njen lik na svom telu.

Realističan portret pevačice, uz njeno ime "Ćana" pokazuje koliko je njena muzika ostavila snažan trag među publikom.

Ovaj gest oduševio je mnoge na društvenim mrežama, gde se fotografija tetovaže brzo proširila. Fanovi su saglasni da je ovo jedan od najlepših načina da se iskaže poštovanje prema umetniku, dok sama Ćana može biti ponosna što ima publiku koja je prati sa tolikom emocijom.

Podsetimo, Ćana će 13. juna održati prvi veliki solistički koncert u Beogradu na stadionu Tašmajdan.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć