Bivši direktor MUP-a Republike Srpske Dragomir Andan smatra da je policijska akcija "Emisar" uspešno sprovedena jer o njoj nije bio obavešten šef Federalne uprave policije Ramo Isak. On je, gostujući na RTRS-u, kazao da je akcija "Emisar" dokaz da nema zaštićenih osoba na prostoru Republike Srpske.

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Čestitao je policiji u RS i ministru Željku Budimiru koji je, kako je kazao, odlučan da zajedno sa svojim saradnicima uđe u otvorenu borbu protiv svih oblika kriminala u Republici Srpskoj.

"Mislim da u BiH mi prednjačimo, kad kažem mi smatram se još uvek pripadnikom MUP-a. MUP RS prednjači u svim elementima i ne dozvoljavamo da se vrše razni uticaji prema policijskim strukturama", ističe Andan.

Potom je istakao da je sama akcija dobro izvedena i naveo razloge.

"Cenim da je akcija uspela jer nije Federalna uprava policije obaveštena oko hapšenja Nasera Orića, jer smatram da bi Ramo Isak pokušao to da spreči, odnosno dao bi do znanja Oriću da će biti uhapšen", navodi Andan.

O hapšenju Nikoline Šljivić i savetovanju političara sa MUP-om

Komentarišući hapšenje Nikoline Šljivić, Andan ističe da se nekoga iz policijskih organa pitalo, ona nikada ne bi došla do bilo kakve političke funkcije.

"Gospođa Šljivić je preko svog bivšeg muža, koji je bio poznat policiji, upoznala i Ždralu i Pandurevića. Imamo još sličnih ljudi u sistemu. Možda će ovo zvučati grubo, ali ja predlažem političarima da, kada kandiduju nekog za bilo koje političke funkcije, se posavetuju sa MUP-om RS. Lica sa kriminogenim delovima ne mogu da obavljaju političke funkcije", dodaje on.

Podsetimo, u nedavnoj policijskoj akciji "Emisar" uhapšeno je pet osoba, a istraga se odnosi na sumnje da je pružana pomoć odbeglom Đorđu Ždrali, osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića, ali i na pokušaj uticaja na dokaze i iskaze u tom predmetu.