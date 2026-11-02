KRATKO I JASNO: Dodik o NATO savezu
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je na priču o članstvu BiH u NATO davno stavljena tačka.
- Saradnja da, članstvo ne - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
On je poručio da kome nije jasno, neka nastavi da uzaludno troši vreme na objašnjavanje neobjašnjivog.
- Za sve one koji još nisu shvatili: nećemo pristupiti nijednom vojnom savezu, a pogotovo NATO, iz poznatih razloga - rekao je Dodik.
Inače, premijer Savo Minić rekao je novinarima da Dodik putuje u Sjedinjene Američke Države.
- Predsednik ide u Ameriku. Bili smo u Rusiji i nastavićemo da gradimo naše odnose kako bi se Republika Srpska čula daleko - naveo je Minić.
(RT Balkan)
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