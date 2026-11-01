Republika Srpska

DODIK STIŽE KOD TRAMPA: Sprema se veliko okupljanje MAGA pokreta na Floridi

В.Н.

01. 11. 2026. u 12:52

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PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik prisustvovaće velikom skupu MAGA pokreta Donalda Trampa na Floridi u Mar-a-Lagu.

ДОДИК СТИЖЕ КОД ТРАМПА: Спрема се велико окупљање МАГА покрета на Флориди

Foto: B. Zdrinja

Reč je o skupu koji će biti održan u danima nakon izbora za Kongres i koji okuplja najuticajnije ljude MAGA pokreta. Cilj su razgovori za predsedničke izbore 2028. godine, prenose mediji.

Informaciju o planiranom Dodikovom dolasku potvrdilo je više neimenovanih izvora upoznatih sa organizacijom posete. Oni su naveli da su moguće promene plana u poslednjem trenutku.

Skup organizuje Konferencija za konzervativnu političku akciju, jedna od najuticajnijih organizacija američkog konzervativnog pokreta.

Prema zvaničnom programu, među najavljenim govornicima su američki senatori Majk Li i Rik Skot, ministar rada Kit Sonderling, kao i bivša britanska premijerka Liz Tras.

Centralni događaj biće svečana večera 5. novembra u Trampovom kompleksu Mar-a-Lago. Za sada nije poznato da li će američki predsednik lično prisustvovati skupu.

Predsednik Američke konzervativne unije Met Šlap nije želeo da potvrdi Dodikovo prisustvo, navodeći da organizatori ne komentarišu imena gostiju osim zvanično najavljenih govornika.

(Sputnjik)

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