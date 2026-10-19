KALABUHOV: BiH sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora

AMBASADOR Rusije u BiH Igor Kalabuhov istakao je da je Rusija ubeđena da je BiH potpuno sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora, pokazujući društvenu zrelost.

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- Očekujemo što skorije formiranje institucija vlasti na svim nivoima u BiH u interesu progresivne stabilizacije u zemlji, radi jačanja mira i bezbednosti na Balkanu i daljeg razvoja višestrukih odnosa Rusije i BiH - rekao je Kalabuhov za Glas Srpske.

On je naglasio da će, nakon formiranja vlasti na konstruktivan način, biti nastavljeno intenziviranje strateškog partnerstva Rusije sa Republikom Srpskom.

- Rusija se dosledno zalaže za što skorije oslobađanje BiH malignog zapadnog protektorata, što pre svega podrazumeva zatvaranje OHR-a, koji uplitanjem u unutrašnje stvari BiH samo povećava kontradikcije između konstitutivnih naroda, sprečava ih da pronalaze kompromise i uzajamno prihvatljiva rešenja - dodao je Kalabuhov.

(SRNA)