KALABUHOV: BiH sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora
AMBASADOR Rusije u BiH Igor Kalabuhov istakao je da je Rusija ubeđena da je BiH potpuno sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora, pokazujući društvenu zrelost.
- Očekujemo što skorije formiranje institucija vlasti na svim nivoima u BiH u interesu progresivne stabilizacije u zemlji, radi jačanja mira i bezbednosti na Balkanu i daljeg razvoja višestrukih odnosa Rusije i BiH - rekao je Kalabuhov za Glas Srpske.
On je naglasio da će, nakon formiranja vlasti na konstruktivan način, biti nastavljeno intenziviranje strateškog partnerstva Rusije sa Republikom Srpskom.
- Rusija se dosledno zalaže za što skorije oslobađanje BiH malignog zapadnog protektorata, što pre svega podrazumeva zatvaranje OHR-a, koji uplitanjem u unutrašnje stvari BiH samo povećava kontradikcije između konstitutivnih naroda, sprečava ih da pronalaze kompromise i uzajamno prihvatljiva rešenja - dodao je Kalabuhov.
(SRNA)
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