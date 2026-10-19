SA 11 GODINA POKORIO SENIORE: Dečak iz Doboja Nikša Vasić briljira u bilijaru

NIKŠA Vasić (11) iz Doboja je dečak koji svojim talentom, ali i pravim usmeravanjem, ide ka šamionskoj tituli u bilijaru. Ovaj sport je zavoleo gledajući oca, a tek što se profesionalno latio "štapa", stigli su i uspesi.

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Bilijar je neobičan sport, koji zahteva koncentraciju, strpljenje, preciznost i takmičarski duh, a sve te osobine ima ovaj jedanaestogodišnjak. Na nedavno održanom turniru u Jelahu, gde je nastupalo 27 igrača iz Jelaha, Doboja, Tešnja i Modriče, osvojio je drugo mesto, i to u seniorskoj konkurenciji. Činjenica da je tek ove godine počeo da trenira bilijar u SBK "Sports pub" Doboj čini ovaj uspeh fascinantnim.

Nikšin najveći cilj nije samo da postane dobar igrač, već da jednog dana osvoji svetsko prvenstvo i ostvari svoj san na najvećoj bilijarskoj sceni na planeti.

- Bilijar sam izabrao zato što me je taj sport najviše zanimao, a privukao me je zato što se i moj otac bavi bilijarom od malih nogu. Svi u porodici me podržavaju u tom sportu - kaže Nikša, koji pored toga trenira i karate.

Njegov omiljeni igrač je Šejn van Boning, jedan od najpoznatijih svetskih profesionalnih bilijarista. A upravo svetske kompanije koje sponzorišu ovog šampiona prepoznale su Nikšin talenat i odlučile da ga sponzorišu. Radi se o poznatom proizvođaču bilijarskih tipova, koji svoju opremu povezuje i sa vrhunskim profesionalnim igračima, među kojima su pomenuti Boning i Džošua Filer.

Takmičenja BILIJAR u BiH ima značajnu takmičarsku bazu. Bilijar i snuker savez BiH okuplja oko 400 takmičara kroz 18 klubova, a organizuju se ligaška takmičenja, državna prvenstva i turniri. Posebno je značajno što se u Sarajevu održava European open, veliki međunarodni turnir koji okuplja vrhunske svetske igrače i doprinosi promociji bilijara u BiH.

U SBK "Sports pub" Doboj, gde Nikša i trenira, imaju samo reči hvale za ovog dečaka i predviđaju mu blistavu karijeru u bilijaru.

- Iako ima samo 11 godina, Nikša je već ostvario rezultate koji pokazuju da se njegov trud i rad mogu ravnopravno nositi i sa mnogo starijim i iskusnijim takmičarima. U klubu se vredno posvećuje treninzima i sticanju iskustva kroz takmičenja. Pred njim je još mnogo rada, učenja i sportskih izazova, ali Nikša već sada ima ono što je važno za svakog mladog sportistu - ljubav prema igri, uzore kojima teži i jasan cilj - kaže Saša Đekić iz Bilijar kluba Doboj, koji i sam niže uspehe na bilijar sceni u BiH.

Zahvaljujući ovom klubu, bilijar je veoma popularan u Doboju. Od kada postoje, od 2011. godine, nižu titule prvaka BiH. Trenutno imaju 22 takmičara koji učestvuju na takmičenjima na nivou BiH. U klubu treniraju juniorsku i seniorsku kategoriju.

- Najveći uspeh kluba je titula ekipnog prvaka BiH 2019, kao i titule ekipnog vicešampiona BiH 2018, 2022. i 2023. godine. Titula je osvojena i 2025, pa smo samim tim i aktuelni šampioni BiH - ističe Đekić.