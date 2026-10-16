Republika Srpska

"IZA STUDENTSKE LISTE SKRIVENA AGENDA NAJMRAČNIJE PODELE I SUKOBA": Stevandić objasnio zbog čega mora da pobedi Ujedinjena Srbija

В. Н.

16. 10. 2026. u 11:44

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PREDSEDNIK Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić još jednom je naglasio zbog čega Ujedinjena Srbija mora da pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra.

ИЗА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ СКРИВЕНА АГЕНДА НАЈМРАЧНИЈЕ ПОДЕЛЕ И СУКОБА: Стевандић објаснио због чега мора да победи Уједињена Србија

Foto: Kommersant Photo Agency/Sipa USA/Profimedia

Prema njegovim rečima, iza Studenteske liste krije se opasnost po Srbiju ne zbog studenata, nego zbog onih koji preko te ideje i liste rade na destrukciji zemlje i podeli naroda.

- Student i sve što se iz te reči izvodi, skoro da je svetinja u našoj percepciji. Zato je i naziv Studentska lista pažljivo i podmuklo odabran da bi proizveo emociju i utisak čistog i lepršavog, što svi trebaju da podrže. Na žalost, iza lepog imena skrivena je agenda najmračnije podele i sukoba među Srbima sa plasiranjem ideja raznih gruhonjića, čanaka, videnovića, bakića i sličnih autošovinista i srbofoba koji otvoreno rade na destrukciji naše zemlje – objavio je Stevandić na društvenim mrežama.

On je poručio da je raskrinkavanje te podlosti i zamke, nacionalni zadatak svakog savesnog Srbina, bez obzira na političko opredeljenje.

–Zato mora da pobedi Ujedinjena Srbija. I zato smo tu – Stevandićev je lični pečat i poruka pred večerašnji veliki miting SNS, odnosno liste Ujedinjana Srbija u Novom Sadu u 18 časova.

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