Republika Srpska

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA DEČAKOM (16): Pronađen bez znakova života u okolini Laktaša

В.Н.

14. 10. 2026. u 17:08

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TELO maloletnog dečaka iz Laktaša pronađeno je jutros u okolini tog grada, saznaje banjalučka ATV.

ТРАГИЧАН КРАЈ ПОТРАГЕ ЗА ДЕЧАКОМ (16): Пронађен без знакова живота у околини Лакташа

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Kako se nezvanično saznaje, dečak se juče udaljio od kuće, nakon čega je porodica pokrenula potragu za njim.

Porodica je alarmirala policiju i prijavila nestanak u PU Banjaluka.

Tokom potrage je jutros pronađeno dečakovo telo.

U toku je uviđaj na licu mesta kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.

Istraga o okolnostima nesreće i uzroku smrti dečaka je u toku. 

(Blic)

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