TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA DEČAKOM (16): Pronađen bez znakova života u okolini Laktaša
TELO maloletnog dečaka iz Laktaša pronađeno je jutros u okolini tog grada, saznaje banjalučka ATV.
Kako se nezvanično saznaje, dečak se juče udaljio od kuće, nakon čega je porodica pokrenula potragu za njim.
Porodica je alarmirala policiju i prijavila nestanak u PU Banjaluka.
Tokom potrage je jutros pronađeno dečakovo telo.
U toku je uviđaj na licu mesta kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.
Istraga o okolnostima nesreće i uzroku smrti dečaka je u toku.
(Blic)
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