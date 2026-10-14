TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA DEČAKOM (16): Pronađen bez znakova života u okolini Laktaša

TELO maloletnog dečaka iz Laktaša pronađeno je jutros u okolini tog grada, saznaje banjalučka ATV.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Kako se nezvanično saznaje, dečak se juče udaljio od kuće, nakon čega je porodica pokrenula potragu za njim.

Porodica je alarmirala policiju i prijavila nestanak u PU Banjaluka.

Tokom potrage je jutros pronađeno dečakovo telo.

U toku je uviđaj na licu mesta kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.

Istraga o okolnostima nesreće i uzroku smrti dečaka je u toku.

(Blic)