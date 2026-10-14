MLADA ANDREA RADOVANOVIĆ TRAGIČNO IZGUBILA ŽIVOT: Škola se oprostila potresnom porukom
EKONOMSKA škola u Bijeljini oprostila se emotivnim rečima od svoje učenice Andree Radovanović, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći 12. oktobra u mestu Dvorovi kod Bijeljine, piše ATV.
- S velikim bolom u srcu primili smo vest da je naša učenica četvrtog razreda Andrea Radovanović tragično preminula. Andreu su krasili vedrina, plemenitost i veliko srce. Isticala se bistrinom uma i nenametljivom snagom. Ostaće upamćena kao izuzetan drug, vredna, odgovorna i ambiciozna učenica. Predstavljala je našu školu u najlepšem svetlu, a svojim profesorima bila je veliki ponos - naveli su iz Ekonomske škole.
Iz škole su porodici i roditeljima uputili najiskrenije saučešće.
Prema saopštenju policije, Andrea je bila putnica na motociklu marke "honda", kojim je upravljao P. M, dok je u nesreći učestvovao i automobil marke "BMW", za čijim volanom je bio P. S. sa područja Bijeljine.
- U nezgodi su učestvovali putnički automobil marke 'BMW', kojim je upravljalo lice P. S. sa područja grada Bijeljine, i motocikl marke 'Honda', kojim je upravljalo lice P. M. P. M. je zadobio teške telesne povrede, dok je putnik na motociklu, A. R, preminuo od zadobijenih povreda - saopštili su iz policije.
(Telegraf.rs)
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