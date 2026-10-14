Republika Srpska

JELENA TRIVAN: Volimo Republiku Srpsku i pomažemo njenom narodu

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14. 10. 2026. u 15:00

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SRBIJA nastavlja da stoji uz Republiku Srpsku, a podrška mora da stigne do svakog mesta, bez obzira na njegovu veličinu, poruka je generalne direktorke kompanije m:tel Jelene Trivan tokom posete Čajniču.

ЈЕЛЕНА ТРИВАН: Волимо Републику Српску и помажемо њеном народу

Foto: M:tel

U ovoj maloj rubnoj opštini Republike Srpske, na granici sa Srbijom i Crnom Gorom, Trivan je zajedno sa rukovodstvom opštine otvorila novo dečje igralište i prvu m:tel poslovnicu, donoseći građanima nove sadržaje i dostupnije usluge.

Foto: M:tel

- Izvinjavam se svakom građaninu Republike Srpske kome je nekada iz Srbije upućena ružna reč. Želim da znaju da u Srbiji živi većina ljudi koja ih voli, poštuje i koji su spremni da pomognu u svakom trenutku. Zato treba da znate da je Srbija uvek uz Republiku Srpsku. Ovde smo danas da otvorimo igralište za decu i m:tel poslovnicu, zato što smatramo da ljudi i u malim mestima moraju da imaju radna mesta i pristojne uslove za odgajanje dece da bi mogli da ostanu i opstanu. Pomagali smo svaku opštinu kojoj je pomoć bila potrebna i nadam se da ćemo i posle 25. oktobra imati vladu koja će nastaviti politiku pomaganja, razvoja i podrške Republici Srpskoj. A m:tel je tu za vas i za sve što vam je potrebno - izjavila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel.

Foto: M:tel

Zahvalivši na vrednoj donaciji koja je obradovala brojne porodice, kao i na otvaranju prve m:tel poslovnice, načelnik opštine Čajniče Miroslav Furtula istakao je da je saradnja sa kompanijom m:tel donela brze i konkretne rezultate.

Foto: M:tel

 -Mi smo jedna veoma mala i nerazvijena opština i ova podrška za nas ima ogroman značaj. Posebno želim da zahvalim Jeleni Trivan jer smo odmah primljeni u m:tel-u i veoma brzo je realizovano sve ono o čemu smo razgovarali i što nam je obećano. Ono što je dogovoreno nije ostalo samo na rečima. Zato m:tel za nas nije samo kompanija, već istinski prijatelj koji pomaže našoj opštini i našim građanima - rekao je Furtula.

Foto: M:tel

Otvaranje ove poslovnice ima ogroman praktičan značaj za lokalno stanovništvo. Meštani Čajniča više neće morati da putuju u druge gradove kako bi platili račune, kupili najsavremenije uređaje ili dobili direktnu korisničku podršku. Sve m:tel usluge od danas su im dostupne u njihovom mestu.

Foto: Foto: M:tel

POGLEDAJ GALERIJU

Ovaj događaj nosi i poseban jubilarni značaj za samu kompaniju. Poslovnica u Čajniču je jubilarna, 60. poslovnica m:tel-a u zemlji, a ujedno i šesta koju je kompanija otvorila od početka 2026. godine. Ubrzani tempo širenja mreže jasno pokazuje nameru m:tel-a da stigne do svakog korisnika, bez obzira na geografsku udaljenost.

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