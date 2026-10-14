PREMINUO ČUVENI LEKAR: Republika Srpska u suzama, oglasio se i Dodik

UMRO je profesor doktor Goran Talić u 67. godini života, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović".

Foto: Printsrkin Jutjub tvk3

Prof. dr Goran Talić bio je specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci.

Talić je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gde je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u "Rudi Čajavec" u Banjaluci.

U Zavodu "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gde je radio kao lekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

Naučni i akademski rad

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka, grana ortopedija.

Njegov doktorski rad bio je posvećen konzervativnom lečenju skolioze, oblasti kojom se bavio i kroz stručni i naučnoistraživački rad.

Bio je autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti konzervativnog lečenja skolioze i drugih oblasti ortopedije.

Godine 2017. izabran je u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, na predmetu Hirurgija. Iste godine, 17. oktobra, izabran je i za profesora Visoke medicinske škole u Prijedoru.

Nagrade i priznanja

Tokom profesionalne karijere Goran Talić dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.

Povodom Dana grada Banjaluke 2018. godine dodeljena mu je nagrada "Ključ grada" sa poveljom "Počasni građanin grada Banjaluke".

Bio je i dobitnik nagrade Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju zdravstvene zaštite.

Grad Banjaluka dodelio mu je 2011. godine plaketu za najuspešnijeg menadžera u oblasti zdravstva.

"Nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio"

Povodom smrti doktora Talića, oglasio se i Milorad Dodik, koji se oprostio od svog dugogodišnjeg prijatelja i istaknutog lekara, sledećim rečima:

"S tugom sam primio vest o smrti prof. dr Gorana Talića, mog dragog prijatelja i jednog od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala.

Bio je vizionar. Čovek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio. Kada je 2003. godine preuzeo Zavod "Dr Miroslav Zotović", malo ko je verovao da jedna ustanova lokalnog karaktera može postati centar izvrsnosti. A on je od nje napravio čudo - mesto na koje su dolazili ljudi iz celog regiona, mesto kojim se Republika Srpska ponosi u svetu medicine.

Iza njega ostaju dela. Ostaju hiljade ljudi kojima je vratio zdravlje, koji su prohodali, koji su ponovo stali na svoje noge. Ostaje Zavod koji je podigao na nivo kakav nije imao ni pre ni posle. Ostaje odlikovanje Svetog Save, ostaje ključ grada Banjaluke, ostaju priznanja - ali sve to zajedno je manje od onoga što je zaista ostavio: veru da se u ovoj zemlji radom i znanjem može napraviti velika stvar.

Porodici Talić upućujem najiskrenije saučešće. Izgubili ste čoveka koji je bio i otac i muž i oslonac. Ali znajte da niste izgubili sami - izgubili smo svi.

Jer smrt dr Gorana Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak. Otišao je čovek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovek koji nije pričao o dobru - on ga je činio.

S tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića, mog dragog prijatelja i jednog od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio. Kada je 2003. godine preuzeo Zavod "Dr Miroslav Zotović", malo ko je vjerovao da jedna ustanova lokalnog karaktera može postati centar izvrsnosti. A on je od nje napravio čudo - mjesto na koje su dolazili ljudi iz cijelog regiona, mjesto kojim se Republika Srpska ponosi u svijetu medicine. Iza njega ostaju djela. Ostaju hiljade ljudi kojima je vratio zdravlje, koji su prohodali, koji su ponovo stali na svoje noge. Ostaje Zavod koji je podigao na nivo kakav nije imao ni prije ni poslije. Ostaje odlikovanje Svetog Save, ostaje ključ grada Banjaluke, ostaju priznanja - ali sve to zajedno je manje od onoga što je zaista ostavio: vjeru da se u ovoj zemlji radom i znanjem može napraviti velika stvar. Porodici Talić upućujem najiskrenije saučešće. Izgubili ste čovjeka koji je bio i otac i muž i oslonac. Ali znajte da niste izgubili sami - izgubili smo svi. Jer smrt dr Gorana Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak. Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 14, 2026

Neka mu je večna slava i hvala," napisao je je Dodik na svom X nalogu.

Dobitnik Ordena Svetog Save

Doktora Gorana Talića, inače, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ga je 2009. godine Ordenom Svetog Save.

Iste godine dobio je i Plaketu opštine Laktaši za izuzetno humana dela i doprinos razvoju zdravstvene zaštite.

Na nedavno održanim Opštim izborima u BiH, Talić je izabran sa liste SNSD-a u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

(Blic)

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