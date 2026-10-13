"SARAJEVO TONE U SVE DUBLJI MRAK..." Dodik osudio sraman napad na Srbe, pa poslao jasnu poruku

BUŠENjE guma na automobilu sa beogradskim registarskim oznakama u Sarajevu, jasna je poruka da građani Srbije i Srbi nisu dobrodošli, poručio je predsednik SNSD Milorad Dodik.

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Dodika kaže da u Sarajevu više nisu sigurni ni automobili s registarskim tablicama Srbije, pa kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni.

- Sarajevo tone u sve dublji mrak. Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala poslednjih nedelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli - naveo je Dodik.

Incident se dogodio u sarajevskom naselju Breka u noći između nedelje i ponedeljka kada je nepoznata osoba probušila dve gume na automobilu beogradskih registarskih oznaka. Dodik je ukazao da su Srbe na ovim prostorima maltretirali četiri veka maltretirali Srbe na ovim prostorima.

- I u Prvom i u Drugom svetskom ratu bili su na strani onih koji su želeli da zatru srpski rod. Handžar diviziju su, zajedno sa S S divizijama, slali na srpski narod. Danas pokušavaju da sebe uzdignu na nivo žrtve. Bošnjaci - muslimani, ne mogu da prihvate da u građanskom ratu nisu stradali samo oni. Stradali su i Srbi i ostali. Da nisu samo oni imali žrtve, imali su ih i drugi narodi. Da nisu krivci samo iz reda srpskog naroda, već da krivaca ima i iz reda Bošnjaka - napisao je Dodik na platformi Iks.

Sarajevo su, kaže Dodik, očistili od Srba, želeli bi i celu BiH i poručuje:

- Dok je Republike Srpske, taj san neće dosanjati, a Srpska je stvorena za večnost.

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