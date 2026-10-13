DODIK I ČOVIĆ BIRAJU TREĆEG PARTNERA: SNSD i HDZ nastavljaju da rade zajedno, biće partneri na nivou BiH

POLITIČKE partije SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, i biće partneri na nivou BiH prilikom konstituisanja vlasti. Što se tiče partnera iz reda bošnjačkog naroda, ove dve stranke će se i te kako pitati oko tog partnera i nisu im prihvatljivi oni koji su proteklih godina rušili Dejtonski sporazum i zagovarali građansku BiH, poručeno je iz Banjaluke posle sastanka lidera SNSD Milorada Dodika i HDZ BiH Dragana Čovića.

Milorad Dodik i Dragan Čović foto BZdrinja

Dodik kaže da će prvo biti konstituisano Predsedništvo BiH u koje ulaze Željka Cvijanović i Darijana Filipović, a zatim slede razgovori o formiranju vlasti u Parlamentu BiH a što će dovesti do novog saziva Saveta ministara BiH.

- Naši prioriteti nisu okrenuti protiv trećih koji nisu ovde prisutni. Mi smo uvek bili konstituivni, nastavljamo zajedno da radimo. Sve ono što su Bošnjaci do sada zloupotrebljavali, sa tim je završeno - istakao je Dodik.

Dodao je da se izborni pobednici sva tri konstitutivna naroda moraju poštovati.

- Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka, bošnjački narod je izabrao onog koga želi i na njima je da odluče ko će ih predstavljati na nivou BiH. Želimo da dođe do formiranja vlasti, da se poštuju Ustav i konstitutivnost - navodi Dodik.

Vlada RS MILORAD Dodik je poručio da očekuje da se do kraja novembra konstituišu Narodna skupština i Vlada RS, a budžet RS da se usvoji do polovine decembra. On je pozvao i opozicione lidere na razgovor.

Lider SNSD je poručio da imaju pravo reći ko su prihvatljivi partneri iz reda bošnjačkog naroda.

- Neki kao DF, koji su pokazali rigidne stavove, oni su se sami diskvalifikovali. Želimo da dođe do formiranja vlasti u BiH, ali je potreban dogovor. Oni koji su srušili spoljnu politiku BiH nemaju šansu, to je pre svih Komšić - rekao je Dodik.

Naglasio je da žele formiranje vlasti na nivou BiH.

- Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe. Za to je potreban dogovor. SNSD će imati većinu u srpskom Klubu u Predstavničkom domu PBiH i Domu naroda. Tako da se mi i te kako pitamo ko će biti partner sa nama na nivou BiH - rekao je Dodik.

Lider HDZ BiH Dragan Čović rekao je da će sa partnerskim SNSD nastojati da pokrene sve pozitivne procese u BiH.

- Ciljevi su nam unutrašnji mir i stabilnost, poštovanje Ustava i kontitutivnosti tri naroda, kao i evropski put - rekao je Čović.