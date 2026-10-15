VOĆARI IZ SRPSKE BEZ DOVOLJNO ROBE ZA RUSKO TRŽIŠTE: Povećane kvote za izvoz jabuka i krušaka u RF neće biti potpuno iskorišćene

POVEĆANjE kvota za izvoz jabuka i krušaka iz BiH u Rusku Federaciju pozitivno je za domaće voćare, ali zbog lošeg kvaliteta ovogodišnjeg roda neće biti iskorišćene odobrene količine od 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka.

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Naime, ova godina je bila veoma loša za voćare zbog vremenskih uslova i visokih temperatura koje su "spalile" rod i on nije dobrog kvaliteta, pogotovo za izvoz, kaže za "Novosti" predsednik Udruženja voćara RS Dragoja Dojčinović.

Pojašnjava da je najveći problem predstavljala suša koja je trajala sedmicama.

- Akumulacije iz kojih se voćnjaci navodnjavaju su presušile, pa voćari više nisu imali dovoljno vode da zaštite nasade. Posledice su posebno vidljive na jabukama i kruškama - ističe Dojčinović.

Dodaje da je rusko tržište, koje je otvoreno za voćare izuzetno dobro, ali ćemo, kako ističe, ove godine imati rekordan rod, a loš kvalitet, pa će količine za izvoz biti manje od planiranih. Licence za izvoz imaju dva proizvođača iz RS i jedan iz Federacije BiH.

Dojčinović je dodao da bi voćari mogli imati problema i sa plasmanom na domaće tržište zbog pritiska uvoznog voća.

Veći deo ide za preradu OVOGODIŠNjI rod u RS procenjen je na oko 40.000 tona voća, ali realno je da bude prepolovljen pa možda i više, od čega će oko 40 odsto biti usmereno u preradu. - Berba još nije završena jer je usporena zbog lošeg kvaliteta plodova. Optimalni rok za završetak je početak novembra - zaključio je Dojčinović.

- Više od 50 odsto naše proizvodnje je lošijeg kvaliteta zbog vremenskih neprilika. Imali smo sreću da nije bilo mraza, ali su visoke temperature izazvale velike ožegotine na plodovima, koji su ostali sitni i lošeg kvaliteta - rekao je Dojčinović.

Naglasio je da će voće zbog lošeg kvaliteta uglavnom završiti u prerađivačkoj industriji, posebno kruške, od kojih je oko 90 odsto namenjeno preradi.

Rekord BiH je za ovogodišnji rod odobren rekordan izvoz voća u Rusku Federaciju od 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka, dok je lane kvota iznosila 4.000 tona jabuka i 1.000 tona krušaka.

- Ruska Federacija uglavnom traži jabuku sorte ajdared, koju imamo na oko 300 hektara. Ona je dobrog kvaliteta, ali moramo nešto ostaviti i za domaće tržište. Možda ćemo imati nekoliko hiljada tona za izvoz, najviše do 10.000 tona voća - naveo je Dojčinović.