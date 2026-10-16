BANJALUČKA DIZAJNERKA STVARA KREACIJE VISOKE MODE: Milica Selak se predstavila u sklopu Sedmice mode u Parizu
MLADA banjalučka dizajnerka Milica Selak ostvarila je san o kojem mnogi maštaju. Samo godinu i po dana nakon lansiranja prve kolekcije 2025, dobila je priliku da svoju viziju predstavi zaljubljenicima mode u Parizu.
U Kulturnom centru Srbije u Parizu u sklopu izložbe "Future forms" koja se održava kao deo programa Paris Fashion Week-a predstavila je četiri potpuno nove kreacije koje je uradila za ovu priliku. Kako kaže, posebno joj znači što je njen rad prepoznat i od strane Bojane Kondić Panić, šefa Predstavništva Srpske u Francuskoj, kao i čelnika Serbia Fashion Week-a.
- Mislim da je svima u svetu mode cilj da njihov rad bude cenjen od strane stručnjaka i ljudi koji su već uspešni i ostvareni. Za mene je Fashion Week oduvek bio san, ali nisam očekivala da ću dobiti tako brzo ovakvu priliku - ispričala je Milica.
Od samog početka njena vizija je bila da izgradi prepoznatljivost i da ljudi, kada vide njen rad, mogu odmah da ga povežu sa njom. Priznaje da je prvi put osetila tremu, upravo zato što je reč o modnoj sceni međunarodnog karaktera.
- Dala sam sve od sebe da ostavim prepoznatljiv pečat. Naravno, uvek može bolje - kaže ova devojka zadovoljna svojom postavkom.
Vidi sebe u inostranstvu
TRENUTNO studira na Pravnom fakultetu u Banjaluci, ali ljubav prema modi iz dana u dan je sve veća, tako da u budućnosti planira da upiše modni dizajn u inostranstvu kako bi se u potpunosti posvetila toj oblasti.
- Volim da se oblačim drugačije, što se naravno ne mora svima dopasti. Isto tako, ni moj brend nije namenjen svima. Moda je veoma lična stvar, u tome je njena čar - govori Milica.
Iako stalno ističe značaj obrazovanja, veruje da su za razvoj talenta podjednako važni volja, želja za radom i dobar tim ljudi koji će modnu skicu pretvoriti u stvarnost.
- U početku mi je bilo izrazito teško da shvatim kako stvari funkcionišu i grešila sam. Međutim, kroz rad i praksu nauči se mnogo više nego kroz samu teoriju - podelila je zapažanje Milica.
Poziv za učešće na izložbi "Future forms" promenio je i njene planove. Umesto da se više posveti kolekciji urbanog stila, fokus je pomerila ka visokoj modi.
- Planirala sam da se više posvetim "nosivijim" komadima, ali sam kroz rad na ovoj izložbi shvatila da je visoka moda ipak ono u čemu najviše uživam. To je, u suštini, ono što sam ja - istakla je ona.
Materijali
POSEBAN izazov predstavljala joj je jedna od haljina koju je specijalno osmislila za izložbu.
- Želela sam da haljina ima naglašenu siluetu. Uspela sam da je dobijem, ali bilo je potrebno mnogo truda i potrage za čak i građevinskim materijalima - kaže dizajnerka.
Iako visoka moda na domaćem tržištu još uvek nije toliko prepoznata, veruje da je upravo to pravac u kojem želi da gradi svoj brend.
A kada je reč o potencijalnim klijentima, kaže da ima mnogo poznatih imena na svojoj listi želja, ali da joj je najvažnije da izradi svakog komada pristupi posvećeno.
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