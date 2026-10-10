BORBA PROTIV NARKOTIKA: Pretresi na više lokacija u Doboju
U TOKU su pretresi na osam lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj Jug u Federaciji FiH s ciljem suzbijanja krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Doboj.
U operativnoj akciji kodnog naziva "Sliper", osim pripadnika Policijske uprave Doboj, učestvuju i policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
Akcija se izvodi na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju.
Operativnom akcijom su obuhvaćena četiri lica, a tokom dosadašnjih pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Po okončanju operativne akcije javnost će biti blagovremeno obaveštena o njenim rezultatima.
(SRNA)
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