BORBA PROTIV NARKOTIKA: Pretresi na više lokacija u Doboju

U TOKU su pretresi na osam lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj Jug u Federaciji FiH s ciljem suzbijanja krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Doboj.

Foto: Samir Jordamovic/AFP/Profimedia

U operativnoj akciji kodnog naziva "Sliper", osim pripadnika Policijske uprave Doboj, učestvuju i policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Akcija se izvodi na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju.

Operativnom akcijom su obuhvaćena četiri lica, a tokom dosadašnjih pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Po okončanju operativne akcije javnost će biti blagovremeno obaveštena o njenim rezultatima.

(SRNA)