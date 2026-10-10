U MRKONJIĆ GRADU OBELEŽAVA SE 31 GODINA OD PROTERIVANJA 120.000 SRBA Dodik: Namera bila etničko čišćenje zapadne Krajine od Srba
U MRKONjIĆ Gradu u Republici Srpskoj danas se obeležava 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage, pomognute dejstvima NATO-a, proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština, a tom prilikom je ubijeno 2.214 civila i vojnika.
I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske, prenela je RTRS.
Kod spomen-obeležja masovne grobnice, u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, biće služen parastos i položeni venci i cveće.
Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Milorad Dodik, rekao je da je cilj agresije hrvatske vojske i takozvane Armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština u septembru i oktobru 1995. godine bio je istrebljenje srpskog naroda s jasnom namerom da se to područje etnički očisti od Srba.
Dodik je rekao da su se tada protiv srpskog naroda ustremile tri vojske, među kojima su bili i pripadnici NATO saveza koji su pomagali agresorima bespilotnim letelicama i satelitima.
Istakao je da tih 13 opština predstavlja 13 trajnih svedočanstava stradanja, ugašenih života, razorenih domova i prekinutih sudbina, ali da za sve Srbe koji su tamo rođeni, zapadna Krajina nije bila samo oznaka na karti, niti geografski pojam, već dom, ognjište i zemlja u kojoj su koreni i preci.
- Tih dana, kolone ljudi nisu nosile samo zavežljaje, već vekovno trajanje, sećanje i uspomene na pretke, koji su tu istu zemlju branili i čuvali, i tihi vapaj koji se nije čuo od buke topova. Kuće su ostale same, vrata su ostala otvorena, a putevi kojima se koračalo vekovima odjednom su postali staze bez povratka koje su vodile daleko od ognjišta, od doma - izjavio je Dodik za Srnu.
On je podsetio da su sličnu sudbinu nešto kasnije u zimu doživeli i sarajevski Srbi, koji su, takođe, ostavili svoje odbranjene domove i krenuli u nepoznato.
- Još jedan egzodus, još jedno etničko čišćenje zadesilo je srpski narod za koje ti isti koji su ih proterali kažu da su agresori, zločinci i lepe nam svakakve etikete - naveo je Dodik.
Naglasio je da sećanje na žrtve ostaje kao zavet i da je naša dužnost da pamtimo, da se s poštovanjem prisetimo svih nevino stradalih, da izgovorimo njihova imena i da njihovim porodicama poručimo da nisu zaboravljeni.
- Sećanje na žrtve čuva dostojanstvo, neguje istinu i pomaže budućim generacijama da razumeju cenu mira i važnost slobode. Naše sećanje nije želja za osvetom, već obaveza da se zločin nikada ne opravda, da se žrtve nikada ne umanje i da se njihova patnja nikada ne izbriše iz istorije - poručio je Dodik.
Istakao je da nikada ne smemo da dozvolimo da se ponovi ni Mrkonjić Grad, ni Sarajevo, ni Podrinje, ni Brod na Drini, ni Prebilovci, ni brojne jame u kojima počivaju kosti najboljih srpskih sinova i kćeri.
Za zločin nad 13 zapadnokrajiških opština i 2.214 srpskih civila i vojnika od strane hrvatskih oružanih snaga i takozvane Armije BiH, uprkos brojnim dokazima, niko nije adekvatno kažnjen.
Agresija je izvršena na opštine Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski Most i Mrkonjić Grad.
Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, tokom agresije ubijeno je 2.214 lica srpske nacionalnosti, sa vekovnih ognjišta proterano je 120.000 Srba, opljačkana je pokretna imovina, a nepokretna uništena.
Među ubijenim su 753 srpska civila, od kojih se 149 vode kao nestali, kao i 1.461 pripadnik Vojske Republike Srpske, od kojih se 79 još vode kao nestali.
Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu pronađena je najveća masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ČETVRT VEKA OD ZLOČINA: Služen parastos za ubijene u Starom Grackom
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