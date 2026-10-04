MINIĆ POSLE IZBORA: Želim da budem predsednik svim građanima Srpske
KANDIDAT za predsednika Republike Srpske Savo Minić zahvalio se svima na podršci.
- Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i tako ćemo nastaviti. Želim da budem predsednik svim građanima Srpske i onim koji su glasali i onim koji nisu. To shvatam kao odgovornost - kaže Minić.
Kaže da je SNSD partija sa vizijom.
- Krećemo i nastavljamo sa svim aktivnostima. Srpska će prva formirati vlast. Hvala svima od srca - navodi Minić.
(RTRS)
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