Republika Srpska

MINIĆ POSLE IZBORA: Želim da budem predsednik svim građanima Srpske

Novosti online

04. 10. 2026. u 21:47

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KANDIDAT za predsednika Republike Srpske Savo Minić zahvalio se svima na podršci.

МИНИЋ ПОСЛЕ ИЗБОРА: Желим да будем председник свим грађанима Српске

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinjaa

- Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i tako ćemo nastaviti. Želim da budem predsednik svim građanima Srpske i onim koji su glasali i onim koji nisu. To shvatam kao odgovornost - kaže Minić.

Kaže da je SNSD partija sa vizijom.

- Krećemo i nastavljamo sa svim aktivnostima. Srpska će prva formirati vlast. Hvala svima od srca - navodi Minić. 

(RTRS)

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