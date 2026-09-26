TRAGEDIJA KOD PRIJEDORA: Dete poginulo u požaru
U požaru kod Prijedora nastradalo je dete, potvrđeno je iz PU Prijedor
Kako je rečeno, požar u objektu kuće u Kozarcu prijavljen je policiji oko 11 časova. Lokalizovan je od strane pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.
U toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je devojčica, nezvanično saznaju "Nezavisne novine".
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, policijski službenici preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti požara.
- Požar je prijavljen danas oko 11 časova i lokalizovan je od strane pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Na licu mesta izvršen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor u toku kojeg nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog dela - saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.
(Kurir)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"NISAM PUTINOV ČOVEK" Dodik: U Briselu i za mrak krive ruskog predsednika
25. 09. 2026. u 13:25
GACKO I DALjE BEZ DOVOLjNO VODE: Restrikcije do novih padavina
24. 09. 2026. u 05:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)