"NISAM PUTINOV ČOVEK" Dodik: U Briselu i za mrak krive ruskog predsednika
U BRISELU je, izgleda, ruski predsednik Vladimir Putin kriv i kada ne radi ulična rasveta.
Tako je predsednik SNSD-a Milorad Dodik opisao odnose evropskih zvaničnika prema ruskom predsedniku, ističući da, uprkos odličnim odnosima sa Moskvom, nastoji da održi i saradnju sa Vašingtonom, pa čak i sa Briselom.
- Nije sporno da imam odlične odnose sa Putinom, ali nisam 'Putinov čovek', kako to tvrde u Briselu. Oni imaju tu paranoju. Bio sam u Briselu i nije bilo uličnog osvetljenja, a oni su rekli da je to zbog predsednika Putina. Pitao sam kakve to ima veze sa Putinom - rekao je Dodik u podkastu Vejna Elina Ruta, saveznika predsednika SAD Donalda Trampa.
Istakao je i da evropski zvaničnici ne razumeju administraciju Donalda Trampa, zbog čega između Brisela i Bašingtona postoje velika nerazumevanja.
- To su okolnosti u kojima pokušavam da uradim najbolje što mogu da održim dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom, čak i sa Briselom, ali to je nemoguće jer su prevladali migranti -istakao je lider SNSD-a.
Upozorio je i da migranti, prema njegovoj oceni, počinju da uništavaju samo tkivo i osnovu Evrope, zaključivši da je Evropa postala gubitnik.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)