"NISAM PUTINOV ČOVEK" Dodik: U Briselu i za mrak krive ruskog predsednika

U BRISELU je, izgleda, ruski predsednik Vladimir Putin kriv i kada ne radi ulična rasveta.

Foto: B. Zdrinja

Tako je predsednik SNSD-a Milorad Dodik opisao odnose evropskih zvaničnika prema ruskom predsedniku, ističući da, uprkos odličnim odnosima sa Moskvom, nastoji da održi i saradnju sa Vašingtonom, pa čak i sa Briselom.

- Nije sporno da imam odlične odnose sa Putinom, ali nisam 'Putinov čovek', kako to tvrde u Briselu. Oni imaju tu paranoju. Bio sam u Briselu i nije bilo uličnog osvetljenja, a oni su rekli da je to zbog predsednika Putina. Pitao sam kakve to ima veze sa Putinom - rekao je Dodik u podkastu Vejna Elina Ruta, saveznika predsednika SAD Donalda Trampa.

Istakao je i da evropski zvaničnici ne razumeju administraciju Donalda Trampa, zbog čega između Brisela i Bašingtona postoje velika nerazumevanja.

- To su okolnosti u kojima pokušavam da uradim najbolje što mogu da održim dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom, čak i sa Briselom, ali to je nemoguće jer su prevladali migranti -istakao je lider SNSD-a.

Upozorio je i da migranti, prema njegovoj oceni, počinju da uništavaju samo tkivo i osnovu Evrope, zaključivši da je Evropa postala gubitnik.

(RT Balkan)

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