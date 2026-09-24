"IZBORILI SMO SE DA PROMENIMO NJENU SLIKU U SVETU" Milorad Dodik o Republici Srpskoj
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da međunarodnom prodoru Republike Srpske značajno doprinose njegove i posete srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović, što je garant njene stabilnosti.
Dodik je najavio da će u novembru boraviti u Čikagu.
On je podsetio da je Srpska godinama i decenijama tretirana kao nešto loše i nedostojno, ali da su uspeli da se izbore da se ta slika promeni.
On je rekao da su poziciju Srpske objasnili prijateljima u Izraelu i Ruskoj Federaciji i da oni danas znaju za Republiku Srpsku.
- Pitajte Vladimira Putina — on zna za Republiku Srpsku. Možda ne zna za neke druge zemlje, ali za Srpsku zna. U Izraelu je sve bilo na najvišem nivou, a to je izraz zahvalnosti za bratstvo i podršku koju međusobno pružamo jedni drugima - rekao je Dodik novinarima u Šekovićima, prenosi Srna.
Dodik je napomenuo da je Cvijanović najavila da će za mesec ili mesec i po dana nakon izbora ponovo boraviti u inostranstvu, a da će on u novembru biti u Čikagu, gde je Srpska pomogla završetak izgradnje manastira.
- To je prilika da se tamo sastanem sa važnim ljudima i ostvarimo saradnju sa tamošnjim političkim zajednicama i partijama-istakao je Dodik.
Dodik i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas su u Šekovićima položili vence na spomenik palim borcima i na spomenik Miloradu Miši Pelemišu, komandantu 10.
Diverzantskog odreda VRS.
(Tanjug)
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