PRVI EKO-AUTOBUSI STIGLI U BANJALUKU: Nova pravila i modernizacija javnog prevoza u najvećem gradu Srpske
GRAD Banjaluka planira da u narednom periodu postavi 200 novih autobuskih stajališta, nabavi 100 električnih autobusa i četiri električna tramvaja na baterije, a u funkciji je i nova aplikacija za praćenje autobusa u realnom vremenu, najavio je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Prvi električni autobusi već su stigli u Banjaluku, gde će biti testirani, dok se dolazak električnih tramvaja očekuje u narednim sedmicama.
Stanivuković je istakao da je cilj modernizacija javnog prevoza i povećanje broja građana koji ga koriste, navodeći da je udeo putnika povećan sa oko osam na 15 odsto.
- Idemo na nove linije i duplo veći broj polazaka, što bi trebalo da nas u narednih par godina dovede do toga da imamo oko 20 do 25 odsto građana koji koriste javni prevoz - rekao je on.
Gradonačelnik Banjaluke javno je priznao da je nasamario skupštinsku većinu i u budžetu Grada "provukao" projekat nabavke električnih autobusa i tramvaja i izgradnje novih stajališta.
Priprema infrastrukture
SAOBRAĆAJNI inženjer Nikola Ćopić kaže da se gradonačelnik vodi naopakom logikom i da se prvo priprema infrastruktura, a vozila se poslednja nabavljaju. Naglašava da se čak i u Mančesteru, koji je posetila delegacija banjalučke uprave, šest godina radilo na infrastrukuturi, pa su tek onda puštena vozila.
Na pitanje koliko je koštao projekat i na koji način je planiran u budžetu on je rekao da je to "malo ispremeštao".
- Skupština te neke stvari ne bi odobrila. Dobra činjenica je da smo mi snalažljivi i da smo mi lisice. Mi smo jedno tri dana rođeni pre te lisice. Skupština je lisica i hoće da nas pojede, ali smo mi rođeni malo pre. Mi da smo stavili da nabavljamo moderne autobuse, Skupština bi tu stavku skinula i onda smo mi to morali drugačije nazvati - rekao je Stanivuković.
Na pitanje kako komentariše skepticizam stručnjaka koji tvrde da se tramvaj koji bi uskoro trebao stići u Banjaluku ne može naći na ulicama nijedne evropske države, Stanivuković je izjavio da su "stručnjaci bili skeptični i prema Ajfelovom tornju".
- Zašto bagatelisati naše stručnjake, a uvažavati one koji pišu statuse na "fejsbuku". Stručnjaci su skeptični prema svemu novom. Kad se pravila na Drini ćuprija i tada je bilo skepticizma - izjavio je Stanivuković.
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