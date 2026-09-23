Republika Srpska

DODIK BRUTALNO O BEĆIROVIĆU: Lagao je u UN! - Srbi ne stoje iza ni jedne njegove reči

P. Đurđević

23. 09. 2026. u 09:47

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PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik kaže da Denis Bećirović ne propušta priliku da svetu pokaže da je spoljna politika Bosne i Hercegovine potpuno srušena i da je BiH neodrživa zemlja.

ДОДИК БРУТАЛНО О БЕЋИРОВИЋУ: Лагао је у УН! - Срби не стоје иза ни једне његове речи

Foto: B. Zdrinja

- To je uradio i u UN, lažno se predstavljajući kao da govori u njeno ime, a govorio je samo u ime Bošnjaka muslimana. Bećirović je lagao u UN. Srbi, a verujem ni legitimni predstavnici hrvatskog naroda, ne stoje ni iza jedne reči koju je izgovorio - naveo je Dodik na Iksu.

Ističe da „njegovo izlaganje nije usaglašeno u Predsedništvu BiH i niko više ne treba da pita Srbe da li žele da trpe i podnose salvu laži koje se izgovaraju čak i u UN“.

Denis Bećirović foto Predsedništvo BiH

- Ne, ne želimo i ne pristajemo. Međutim, Bećirović je u svojoj zanesenosti mržnjom prema Republici Srpskoj i Srbiji, braneći kriminal u Memorijalnom centru Srebrenica, ponizio i uvredio same Bošnjake. Njegovi besprizorni i ničim osnovani napadi na Srbiju dokaz su da je bošnjačka politika osnovni uzrok nerazumevanja i sukoba u regionu. Srbija pruža ruku saradnje koju političko Sarajevo odbija. Bećirović nije nikakva garancija da će se to promeniti u budućnosti - naveo je Dodik.

(Sputnjik)

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