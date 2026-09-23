DODIK BRUTALNO O BEĆIROVIĆU: Lagao je u UN! - Srbi ne stoje iza ni jedne njegove reči
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik kaže da Denis Bećirović ne propušta priliku da svetu pokaže da je spoljna politika Bosne i Hercegovine potpuno srušena i da je BiH neodrživa zemlja.
- To je uradio i u UN, lažno se predstavljajući kao da govori u njeno ime, a govorio je samo u ime Bošnjaka muslimana. Bećirović je lagao u UN. Srbi, a verujem ni legitimni predstavnici hrvatskog naroda, ne stoje ni iza jedne reči koju je izgovorio - naveo je Dodik na Iksu.
Ističe da „njegovo izlaganje nije usaglašeno u Predsedništvu BiH i niko više ne treba da pita Srbe da li žele da trpe i podnose salvu laži koje se izgovaraju čak i u UN“.
- Ne, ne želimo i ne pristajemo. Međutim, Bećirović je u svojoj zanesenosti mržnjom prema Republici Srpskoj i Srbiji, braneći kriminal u Memorijalnom centru Srebrenica, ponizio i uvredio same Bošnjake. Njegovi besprizorni i ničim osnovani napadi na Srbiju dokaz su da je bošnjačka politika osnovni uzrok nerazumevanja i sukoba u regionu. Srbija pruža ruku saradnje koju političko Sarajevo odbija. Bećirović nije nikakva garancija da će se to promeniti u budućnosti - naveo je Dodik.
(Sputnjik)
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