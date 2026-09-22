SNAŽNA PORUKA DODIKA: "Prijateljstvo sa Rusijom je strateško opredeljenje Republike Srpske"
PREDSEDNIK SNSD i predsednik Vlade Republike Srpske, Milorad Dodik i Savo Minić, razgovarali su danas u Istočnom Sarajevu sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom i istakli visok nivo saradnje i razumevanja.
- Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsedniku Vladimiru Putinu na uspešno sprovedenim izborima i na još jednoj veličanstvenoj pobedi Jedinstvene Rusije - napisao je Dodik na platformi Iks.
Dodik je istakao da Rusija danas posebno pokazuje ono što smo, kako je naveo, i mi ovde naučili - da narod ne može biti poražen kada zna ko je, kada čuva svoju veru i kada ima lidera kojem veruje.
- Zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da Rusija ima posebnu radnu grupu za saradnju s Republikom Srpskom u svim oblastima i na svim nivoima - naveo je Dodik.
- To je jasan znak da Moskva razume i poštuje ravnopravnost naroda ovde, za razliku od onih koji su godinama radili i podsticali majorizaciju u korist Bošnjaka, gurajući Srbe u podređen položaj. Razgovarali smo o sastanku ove radne grupe, koji će biti održan na Jahorini - napisao je Dodik. Istakao je punu podršku ciljevima specijalne vojne operacije.
- To je još jedan istorijski doprinos ruske snage rušenju hegemonije centara moći koji su hteli da unište Rusiju kao branu porodice, tradicionalnih vrednosti i hrišćanstva. Prevarili su se i to se jasno vidi.
Rusija pobeđuje svu vojnu moć Zapada predatu u ukrajinske ruke, a širom Evrope i sveta jačaju snage zdravog razuma, politike zasnovane na hrišćanskim vrednostima i odbrani porodice, koje odbijaju socijalne, verske i političke eksperimente nad svojim narodima.
Zadovoljan sam što će razgovori Ruske Federacije i Republike Srpske biti nastavljeni na najvišem nivou u najskorijem mogućem roku. Prijateljstvo sa Rusijom nije stvar dnevne politike - to je strateško opredeljenje slobodne i ponosne Republike Srpske - zakuljčio je Dodik.
(Tanjug)
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