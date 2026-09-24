GACKO I DALJE BEZ DOVOLJNO VODE: Restrikcije do novih padavina
ZBOG dugotrajne suše i rekordno niskog dotoka sa izvorišta "Vratlo", u Gacku su na snazi restrikcije u vodosnabdevanju koje će trajati do novih obilnijih padavina, potvrđeno je u Javnom preduzeću "Vodovod".
Direktor gatačkog "Vodovoda" Jelena Radović kaže da je dotok sa izvorišta zbog suše gotovo prestao, budući da od maja nije bilo obilnijih padavina.
- Zbog nedovoljnih količina vode, viši spratovi u zgradama sada već po ceo dan ostaju bez vode, dok se u večernjim časovima vodosnabdevanje normalizuje, kada je potrošnja manja - rekla je Radovićeva.
Restrikcije u Gacku počele su početkom avgusta, najpre u seoskim područjima koja su naizmenično isključivana i uključivana na vodovodnu mrežu. Zbog dodatnog smanjenja raspoloživih količina vode, mere su u međuvremenu pooštrene.
- Sada su sva sela isključena sa vodovodne mreže, ali je zainteresovanim meštanima, koji žele da plate, obezbeđen dovoz vode cisternama - navela je Radovićeva.
Raspored
PREMA rasporedu "Vodovoda", naizmenično se isključuju sa mreže pojedini delovi opštine. U petak, 25. septembra, u 19 časova, biće isključena i "Avtovačka linija", koja će bez vodosnabdevanja ostati do nedelje, 27. septembra, u sedam časova.
Iz gatačkog "Vodovoda" apelovali su na potrošače da se na vreme snabdeju dovoljnim količinama vode i zahvalili im na strpljenju i razumevanju do ponovnog uključenja na vodovodnu mrežu.
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