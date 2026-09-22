"IZUZETNO VAŽNO ZA SRPSKI NAROD" U Kongresu SAD izložba o srpskom stradanju Memorijalnog centra Srpske (FOTO)

MEMORIJALNI centar Republike Srpske predstavio je u američkom Kongresu izložbu "Upoznajte srpsko stradanje", čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda.

Foto: Memorijalni centar RS

Postavka je predstavljena u "Rayburn House Office Building", jednoj od glavnih zgrada Predstavničkog doma SAD, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi Kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci.

- Zbog toga Vašington nije samo još jedna adresa međunarodne kampanje, već mesto na kojem srpska istorija dolazi pred publiku neposredno povezanu sa američkim političkim i institucionalnim životom - saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike srpske.

Foto: Memorijalni centar RS

Izložba donosi priču o stradanju srpskog naroda tokom 20. veka, od velikih stradanja u Prvom i Drugom svetskom ratu do ratova devedesetih godina. Njena namera je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Foto: Memorijalni centar RS

Za direktora Memorijalnog centra Republike Srpske, Denisa Bojića, predstavljanje izložbe u Kongresu predstavlja važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom i institucionalnom okruženju.

- Izuzetno važan korak za Republiku Srpsku i za nacionalno pitanje srpskog naroda. Uspostavili smo veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mestima gđe naša stradanja to i zaslužuju - istakao je Bojić.

Foto: Memorijalni centar RS

Bojić naglašava da je cilj da se srpsko stradanje predstavi ne samo kao deo istorije jednog naroda, već i kao tema važna za razumevanje Balkana i širih međunarodnih odnosa.

- Jednim upornim, sistematičnim radom i jednom idejom da je srpsko stradanje tema koja je bitna ne samo za razumevanje Balkana i svega onoga što se nama dešavalo, nego i uopšte za razumevanje međunarodnih odnosa, uspeli smo da ono što je bilo na marginama javnog mnjenja podignemo zaista visoko - ističe Bojić.

Foto: Memorijalni centar RS

Postavku je u Vašingtonu posetila i Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, koja je ukazala na značaj činjenice da je izložba predstavljena upravo u američkom Kongresu.

- Mislim da je jako važno da se jedna ovakva postavka izložbe nađe upravo u američkom Kongresu. To daje priliku svim posetiocima, ali isto tako i članovima Kongresa, da se bolje upoznaju sa istorijom, da se upoznaju sa srpskim stradanjem i sa nekim stvarima koje su dugo bile prekrivene velom tajne, velom ćutanja ili su bile iskrivljene činjenice koje su zamaglile u suštini kolika je bila žrtva srpskog naroda - rekla je Cvijanović.

Foto: Memorijalni centar RS

Govoreći o postavci koja obuhvata stotinu godina istorije, Cvijanović je posebno ukazala na stradanja srpskog naroda u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali i na potrebu da se dodatno osvetle događaji iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i ogromne žrtve koje je srpski narod podneo.

Podršku radu Memorijalnog centra ocenila je značajnom upravo zato što se kroz ovakve postavke istorija posmatra u širem vremenskom i istorijskom kontekstu, a ne samo kroz pojedinačne događaje i godine.

Foto: Memorijalni centar RS

Vašingtonska postavka istovremeno pokazuje koliko je važno gde se o jednoj istorijskoj temi govori.

Izložba postavljena u Kongresu dostupna je ljudima koji su deo američkog političkog sistema i koji svakodnevno prolaze kroz "Rayburn House Office Building".

Za temu srpskih žrtava, čija je vidljivost u američkom javnom prostoru ograničena, ta činjenica daje posebnu težinu celom projektu. To potvrđuje i Bob Mekjuan, bivši kongresmen SAD, koji je govorio o značaju poznavanja istorije srpskog naroda među novim generacijama američkih političkih predstavnika.

- Važno je da svaka nova generacija kongresmena, kongresnih i političkih lidera razumije značajnu ulogu koju je Srbija imala u razvoju – ekonomskom, političkom i u borbi za mir. Celi svet treba da zna ono što je ovde predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile - rekao je.

Foto: Memorijalni centar RS

Za Brendona Velša, koji je posetio izložbu, sama postavka otkrila je istorijski sadržaj sa kojim ranije nije bio upoznat.

- Iskreno, do danas nisam bio upoznat sa svim ovim i zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove Kongresa, zaposlene u Kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rejburn - kazao je Velš.

Foto: Memorijalni centar RS

Njegova reakcija istovremeno otkriva jedan od razloga zbog kojih je američki prostor važan za međunarodnu kampanju Memorijalnog centra.

- Ako posetilac jedne od zgrada Kongresa kaže da sa delom predstavljene istorije do tog trenutka nije bio upoznat, onda je jasno koliki značaj ima mogućnost da se istorijske činjenice predstave neposredno pred publikom koja o njima ranije nije imala priliku da čuje. Istoriju sa sobom nose i ljudi koji su iz jednog prostora otišli u drugi, ali su sećanje i iskustvo sačuvali kao deo sopstvenog identiteta. Tu priču u Vašingtonu pronose Srbi koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama - dodao je Velš.

(Tanjug)

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