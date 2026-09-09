"REPUBLIKU SRPSKU ZAOBIĐITE, U NJOJ SE NIŠTA NE PITATE": Dodik brutalno odgovorio Hrvatima

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas Hrvatskom narodnom veću BiH povodom podrške predlogu o uspostavljanju deset kantona u BiH i ukidanju entiteta da zaobiđe Republiku Srpsku jer se u njoj ništa ne pitaju.

Foto: Petar Milošević

Hrvatsko narodno veće BiH iskazalo je podršku predlogu Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti. Dodik im je tim povodom poručio:

- Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite. U njoj se ništa ne pitate. Vaše izlizane floskule nikoga ne zanimaju, a vaše neznanje nikome nije simpatično.

Hrvatsko narodno vijeće BiH kaže da podržava prijedlog nekog Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti.

Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite.

U njoj se ništa ne pitate.



Vaše izlizane… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 9, 2026

Dodik je u objavi na platformi Iks naglasio da će BiH biti nemoguća država u slobodnom padu dokle god se ne prihvati da je Republika Srpska politička realnost i trajna kategorija, dok se ne uvaže činjenice da je temelj funkcionalnosti dogovor.

(Tanjug)