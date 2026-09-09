"REPUBLIKU SRPSKU ZAOBIĐITE, U NJOJ SE NIŠTA NE PITATE": Dodik brutalno odgovorio Hrvatima
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas Hrvatskom narodnom veću BiH povodom podrške predlogu o uspostavljanju deset kantona u BiH i ukidanju entiteta da zaobiđe Republiku Srpsku jer se u njoj ništa ne pitaju.
Hrvatsko narodno veće BiH iskazalo je podršku predlogu Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti. Dodik im je tim povodom poručio:
- Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite. U njoj se ništa ne pitate. Vaše izlizane floskule nikoga ne zanimaju, a vaše neznanje nikome nije simpatično.
Dodik je u objavi na platformi Iks naglasio da će BiH biti nemoguća država u slobodnom padu dokle god se ne prihvati da je Republika Srpska politička realnost i trajna kategorija, dok se ne uvaže činjenice da je temelj funkcionalnosti dogovor.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)