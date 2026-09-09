OKIDAČ - SAHRANA GENERALA RATKA MLADIĆA: U Sarajevu uvek traže alibi za mržnju prema Srbima

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da u Sarajevu uvek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića.

Foto: N.Skenderija

Komentarišući to što iz Sarajeva proteruju određene ljude koji odavno već nisu tu, Stevandić je naveo da bi ih proterali i da nije bilo sahrane generala Mladića jer im je uvek potreban neki alibi za mržnju.

„Ovde je smrt jednog čoveka iskorištena kao alibi da se pokaže koliko oni mrze sve što je srpsko - Srbiju, srpsku vojsku, srpsku državu, Republiku Srpsku, sve naše institucije. I sutra će tražiti neki drugi alibi jer ne mogu da se reše te mržnje, nisu prošli katarzu“, rekao je Stevandić novinarima u Stanarima.

Stevandić smatra da su se oni otcepili od BiH.

„Mi i ne treba da se mnogo bavimo njima. Treba da ostanemo ponosni i dostojanstveni, a oni neka se tope u svojoj mržnji“, poručio je Stevandić.

Ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković juče je saopštio da je doneo odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića u Ambasadi Srbije, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.

(Sputnjik)