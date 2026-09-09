DAN SEĆANJA NA ŽRTVE NATO BOMBARDOVANJA REPUBLIKE SRPSKE: Više od 50 poginulih, porodice i danas čuvaju uspomenu na žrtve

U ISTOČNOM Sarajevu danas će biti obeležen dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno više od 120.

Foto: Tanjug/Srna/Maja Brčkalo

Na mesnom groblju Grlica biće služen pomen, a na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u Srpskom Sarajevu, biće položeno cveće.

Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku, od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine, ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i sedam civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil.

Predsednik SNSD Milorad Dodik je za NATO agresiju na Srpsku rekao da je to zločin bez presedana i da sećanje na teške trenutke i da je najbolnije sećanje na teške trenutke, crne datume i ogromnu srpsku žrtvu tokom naše istorije, ali i najglasnija vrsta tišine

- Za mene, kao nekoga ko voli svoj narod i svoju Republiku Srpsku, sećanje na srpske žrtve je najdublji čin patriotizma. Biti patriota ne znači samo slaviti uspehe, već negovati kulturu sećanja i čuvati od zaborava one koji su platili najveću cenu za Republiku Srpsku i njenu slobodu - istakao je Dodik uoči današnjeg obeležavanja godišnjice od NATO bombardovanja Republike Srpske.

(Sputnjik)

