"NE SMEMO ZABORAVITI ŽRTVE NATO BOMBARDOVANJA" Šehovac: Naša deca moraju da znaju šta se dogodilo

NATO bombardovanje Republike Srpske 1995. godine bio je fašistički čin protiv srpskog naroda kojeg se treba sećati i prenositi svedočenja na mlađe generacije, rekao je predsednik Skupštine Opštinske boračke organizacije i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, Goran Šehovac.

Foto: Printskrin Jutjub/BN TV

Šehovac je ocenio da su NATO udari ostavili teške posledice po stanovništvo Republike Srpske, ističući da se posledice ratnih dejstava osećaju i danas.

– Svi smo tu izgubili i nismo svesni koliko imamo štete i danas – rekao je, dodajući da posebno ostaju teška sećanja na stradanja civila i pripadnika Vojske Republike Srpske.

– Ko je to doživeo, nikada ne može zaboraviti. Nijedan vojnik, nijedna porodica, ni građani koji su tada živeli na ovom prostoru – dodao je Šehovac.

Govoreći o kulturi sećanja, on je naglasio da imena poginulih i stradalih moraju biti sačuvana od zaborava, kao i da mlađe generacije treba da budu upoznate s ratnim dešavanjima devedesetih. Posebnu ulogu u tome imaju škole, časovi istorije i posete mestima stradanja.

– Moramo da radimo sa našom decom. Da ih vodimo na naša stratišta, na groblja i na mesta gde su počinjeni zločini, da im objasnimo šta se dešavalo u to vreme – rekao je Šehovac.

On smatra da bi događaji iz poslednjeg rata trebalo da budu adekvatno zastupljeni u nastavi istorije, kako bi buduće generacije imale priliku da čuju i svedočanstva neposrednih učesnika.

– Sutra vojnika Vojske Republike Srpske biološki neće biti, što je normalno, ali naša deca moraju da znaju šta se desilo – naveo je on.

Šehovac je podsetio i na aktivnosti boračkih organizacija i lokalnih zajednica koje, kako je rekao, organizuju posete učenika značajnim mestima i tako nastoje da sačuvaju sećanje na ratni period.

Šehovac je poslao poruku da srpski narod mora biti jedinstven, ali i naglasio da sećanje na stradanja ne bi trebalo da bude osnov za mržnju.

– Ne treba da mrzimo drugu stranu, ali treba da volimo svoju Republiku Srpsku. Boračka organizacija će svim silama izvršiti pritisak i na Vladu Republike Srpske i na Ministarstvo prosvete da se uvedu u udžbenike istorije i poslednji rat i NATO agresija. Jer, dok god to ne uradimo, mi nećemo biti slobodan narod. Sloboda jednog naroda je kad imamo svoju istoriju i svoje udžbenike. Ako mi ne smemo da pominjemo naše bitke, naše junake, generale, onda mi nismo slobodan narod – rekao je Šehovac.

Na kraju je poručio:

– Volite svoju Republiku Srpsku, čuvajte je i radite na sve načine da poboljšate život u Republici Srpskoj!

U Istočnom Sarajevu danas se obeležava dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno 54 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno više od 120.

Na mesnom groblju Grlica biće služen pomen, a na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u Srpskom Sarajevu, biće položeno cveće, piše RTRS.

Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku, od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine, ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i sedam civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil.

(RTRS)

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