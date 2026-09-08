PREMIJER SRPSKE POZVAO POLITIČARE U FEDERACIJI BiH: Ne proizvodite krize sa Srbijom

PREDSEDNIK Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je političare u Federaciji BiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinjaa

-(Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedin) Konaković `proteruje` čoveka koji od sredine avgusta ne radi u BiH. Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć, napisao je Minić na platformi Iks.

Konaković „protjeruje“ čovjeka koji od sredine avgusta ne radi u BiH.

Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć. — Savo Minić (@minic_savo) September 8, 2026

Konaković je prethodno saopštio da je doneo odluku o proterivanju dvojice diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu - vojnog atašea Milana Dulanovića i savetnika predstavnika BIA Danka Maksimovića, kao i da im je za napuštanje BiH dao rok od 48 sata.

sputnikportal.rs

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