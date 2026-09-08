Republika Srpska

PREMIJER SRPSKE POZVAO POLITIČARE U FEDERACIJI BiH: Ne proizvodite krize sa Srbijom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 17:45

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PREDSEDNIK Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je političare u Federaciji BiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.

ПРЕМИЈЕР СРПСКЕ ПОЗВАО ПОЛИТИЧАРЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ: Не производите кризе са Србијом

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinjaa

-(Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedin) Konaković `proteruje` čoveka koji od sredine avgusta ne radi u BiH. Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć, napisao je Minić na platformi Iks.

Konaković je prethodno saopštio da je doneo odluku o proterivanju dvojice diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu - vojnog atašea Milana Dulanovića i savetnika predstavnika BIA Danka Maksimovića, kao i da im je za napuštanje BiH dao rok od 48 sata.

sputnikportal.rs

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