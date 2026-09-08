Republika Srpska

SRBI I JEVREJI IMAJU POSEBNU VEZU: Dodik se u Jerusalimu sastao sa Hercogom (FOTO)

T.J.

08. 09. 2026. u 17:23

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PREDSEDNIK SNSD, Milorad Dodik, razgovarao je danas u Jerusalimu sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom.

СРБИ И ЈЕВРЕЈИ ИМАЈУ ПОСЕБНУ ВЕЗУ: Додик се у Јерусалиму састао са Херцогом (ФОТО)

Foto: Iks/Milorad Dodik

Dodik u Jerusalimu boravi kao počasni gost na memorijalnom skupu u čast bivšeg izraelskog predsednika i premijera, Šimona Peresa.

Dodik je na platformi Iks napisao da je Hercogom razgovarao zajedno sa direktorkom Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anom Trišić Babić, kao i da je razgovor bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja.

- Republika Srpska i Izrael dele razumevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji. Srpski i jevrejski narod povezuju stradanje, pamćenje i odbrana identiteta i naši susreti uvek su potvrda dugotrajnog prijateljstva i savezništva - naveo je Dodik.

Dodik je naveo da je zahvalio predsedniku Hercogu na gostoprimstvu i otvorenim razgovorima.

- Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i nastaviće da čuva i jača odnose zasnovane na poštovanju, poverenju i zajedničkim vrednostima - napisao je Dodik.

Dodik se ranije danas sastao sa patrijarhom jerusalemskim, Teofilom Trećim, i posetio Hristov grob.

(Tanjug)

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