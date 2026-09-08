SRBI I JEVREJI IMAJU POSEBNU VEZU: Dodik se u Jerusalimu sastao sa Hercogom (FOTO)

PREDSEDNIK SNSD, Milorad Dodik, razgovarao je danas u Jerusalimu sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom.

Foto: Iks/Milorad Dodik

Dodik u Jerusalimu boravi kao počasni gost na memorijalnom skupu u čast bivšeg izraelskog predsednika i premijera, Šimona Peresa.

Dodik je na platformi Iks napisao da je Hercogom razgovarao zajedno sa direktorkom Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anom Trišić Babić, kao i da je razgovor bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja.

U Jerusalimu sam razgovarao s predsjednikom Izraela Isakom Hercogom @Isaac_Herzog , zajedno sa direktoricom Kancelarije za međunarodnu saradnju Anom Trišić Babić @anatrisicbabic . Razgovor je bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja.



Republika Srpska i Izrael dijele… pic.twitter.com/b0CteqT5Gw — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

- Republika Srpska i Izrael dele razumevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji. Srpski i jevrejski narod povezuju stradanje, pamćenje i odbrana identiteta i naši susreti uvek su potvrda dugotrajnog prijateljstva i savezništva - naveo je Dodik.

Dodik je naveo da je zahvalio predsedniku Hercogu na gostoprimstvu i otvorenim razgovorima.

U Jerusalimu sam prisustvovao obilježavanju deset godina od smrti Šimona Peresa, bivšeg predsjednika i premijera Države Izrael i jednog od najznačajnijih izraelskih državnika.



Na Brdu Hercl odao sam počast Peresu i prisustvovao nacionalnoj komemorativnoj službi na Parceli velikih… pic.twitter.com/qq8AaXdIfO — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

- Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i nastaviće da čuva i jača odnose zasnovane na poštovanju, poverenju i zajedničkim vrednostima - napisao je Dodik.

Dodik se ranije danas sastao sa patrijarhom jerusalemskim, Teofilom Trećim, i posetio Hristov grob.

(Tanjug)

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