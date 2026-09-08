SRBI I JEVREJI IMAJU POSEBNU VEZU: Dodik se u Jerusalimu sastao sa Hercogom (FOTO)
PREDSEDNIK SNSD, Milorad Dodik, razgovarao je danas u Jerusalimu sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom.
Dodik u Jerusalimu boravi kao počasni gost na memorijalnom skupu u čast bivšeg izraelskog predsednika i premijera, Šimona Peresa.
Dodik je na platformi Iks napisao da je Hercogom razgovarao zajedno sa direktorkom Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anom Trišić Babić, kao i da je razgovor bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja.
- Republika Srpska i Izrael dele razumevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji. Srpski i jevrejski narod povezuju stradanje, pamćenje i odbrana identiteta i naši susreti uvek su potvrda dugotrajnog prijateljstva i savezništva - naveo je Dodik.
Dodik je naveo da je zahvalio predsedniku Hercogu na gostoprimstvu i otvorenim razgovorima.
- Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i nastaviće da čuva i jača odnose zasnovane na poštovanju, poverenju i zajedničkim vrednostima - napisao je Dodik.
Dodik se ranije danas sastao sa patrijarhom jerusalemskim, Teofilom Trećim, i posetio Hristov grob.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: DODIK PORUČIO: Bez snažne Srbije, koju vodi Vučić, nema ni opstanka RS
Preporučujemo
"AKO NE SMEŠ NA DEBATU, NE SMEŠ NA MESTO PREDSEDNIKA" Dodik udario na Blanušu
08. 09. 2026. u 13:41
SNSD UVEREN U NOVU POBEDU: "Najmoćniji smo i to ćemo i ostati"
31. 08. 2026. u 16:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)