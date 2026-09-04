BUKNUO VELIKI POŽAR U TESLIĆU: Gori preko 100 hektara šume

NA području Teslića i dalje bukte požari, a najteže je na području Buletića, gde gori više od 100 hektara šume.

Foto: Instagram/mupsrbije

Požar gasi helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Domaćinstva za sada nisu ugrožena.Proglašeno je stanje elementarne nepogode.

Na četiri lokaliteta u Tesliću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. Linija požarišta duža je od devet kilometara. Nepristupačan teren, vetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje.

- Ušao je u visoku zonu, visoki požar to su sastojine crnog bora i hrasta koje su lako zapaljive, imamo konfuzno stanje, teško stanje - kaže Savo Bubić, starešina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

Goran Jović, direktor Šumskog gazdinstva "Borja" Teslić, kaže da gašenje oteževa nepristupačan teren.

- Teren je nepristupačan, oštar, oštre su strmine, tako da je jako teško i mašinama i ljudima da rade. Jutros je požar ponovo zahvatio borovu šumu, tako da smo morali da tražimo pomoć - istakao je Jović.

Vatrogasci i volonteri danonoćno gase požar. Požar je danas gasio helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Timovi iz Hercegovine preuzmereni su u Teslić kako bi sprečili dalje širenje vatre.

- Apelujem na grad Teslić, na Civilnu zaštitu koja se nalazi u okviru grada i sve druge koji znaju šta treba da urade da provedu te formalne procedure. Predsednik Vlade Savo Minić jutros je izdao jasan nalog da svi republički resursi budu angažovani - istakao je Dalibor Panić, generalni sekretar u Vladi Republike Srpske, prenosi RTRS.

Ugroženi su šumski kompleksi na planini Borja. Štetu još uvek nije moguće proceniti.

Borba sa vatrenom stihijom u Buletiću kod Teslića traje četiri dana. Domaćinstva za sada nisu ugrožena, a u gašenju požara učestvuju i meštani.

Dok jedni odlaze na požarište, drugi pripremaju hranu i vodu za volontere i vatrogasce.

- Sprečili smo za sad probijane, preko brda je prešlo jedno 20 metara, ugasili sm, za sad održavamo i kopamo komplet brdo. Sišao sam da ponesem gore hranu, vodu i nešto za piće da imamo - priča Simeon Đurđević iz Buletića.