BUKNUO VELIKI POŽAR U TESLIĆU: Gori preko 100 hektara šume
NA području Teslića i dalje bukte požari, a najteže je na području Buletića, gde gori više od 100 hektara šume.
Požar gasi helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Domaćinstva za sada nisu ugrožena.Proglašeno je stanje elementarne nepogode.
Na četiri lokaliteta u Tesliću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. Linija požarišta duža je od devet kilometara. Nepristupačan teren, vetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje.
- Ušao je u visoku zonu, visoki požar to su sastojine crnog bora i hrasta koje su lako zapaljive, imamo konfuzno stanje, teško stanje - kaže Savo Bubić, starešina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.
Goran Jović, direktor Šumskog gazdinstva "Borja" Teslić, kaže da gašenje oteževa nepristupačan teren.
- Teren je nepristupačan, oštar, oštre su strmine, tako da je jako teško i mašinama i ljudima da rade. Jutros je požar ponovo zahvatio borovu šumu, tako da smo morali da tražimo pomoć - istakao je Jović.
Vatrogasci i volonteri danonoćno gase požar. Požar je danas gasio helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Timovi iz Hercegovine preuzmereni su u Teslić kako bi sprečili dalje širenje vatre.
- Apelujem na grad Teslić, na Civilnu zaštitu koja se nalazi u okviru grada i sve druge koji znaju šta treba da urade da provedu te formalne procedure. Predsednik Vlade Savo Minić jutros je izdao jasan nalog da svi republički resursi budu angažovani - istakao je Dalibor Panić, generalni sekretar u Vladi Republike Srpske, prenosi RTRS.
Ugroženi su šumski kompleksi na planini Borja. Štetu još uvek nije moguće proceniti.
Borba sa vatrenom stihijom u Buletiću kod Teslića traje četiri dana. Domaćinstva za sada nisu ugrožena, a u gašenju požara učestvuju i meštani.
Dok jedni odlaze na požarište, drugi pripremaju hranu i vodu za volontere i vatrogasce.
- Sprečili smo za sad probijane, preko brda je prešlo jedno 20 metara, ugasili sm, za sad održavamo i kopamo komplet brdo. Sišao sam da ponesem gore hranu, vodu i nešto za piće da imamo - priča Simeon Đurđević iz Buletića.
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