Republika Srpska

OBUSTAVLJENA NASTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ: Ministarstvo donelo hitnu odluku

В.Н.

04. 09. 2026. u 08:14

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NASTAVA u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj (RS) biće obustavljena od danas do 11. septembra, saopšteno je iz Ministarstva prosvete i kulture RS.

ОБУСТАВЉЕНА НАСТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: Министарство донело хитну одлуку

Foto: D. Milovanović

Kao razlog za obustavljanje nastave navode se izuzetno visoka temperatura i "otežani uslovi za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima", preneo je sinoć RTRS.

- Ova mera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti učenika i zaposlenih u školama, kao i obezbeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima - navodi se u saopštenju.

Nakon prestanka važenja te mere, škole će nastaviti sa nastavom u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima.

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