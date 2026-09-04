OBUSTAVLJENA NASTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ: Ministarstvo donelo hitnu odluku
NASTAVA u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj (RS) biće obustavljena od danas do 11. septembra, saopšteno je iz Ministarstva prosvete i kulture RS.
Kao razlog za obustavljanje nastave navode se izuzetno visoka temperatura i "otežani uslovi za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima", preneo je sinoć RTRS.
- Ova mera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti učenika i zaposlenih u školama, kao i obezbeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima - navodi se u saopštenju.
Nakon prestanka važenja te mere, škole će nastaviti sa nastavom u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima.
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