MAHMULJINA NIKO NE TRAŽI: Pravosuđe inertno po pitanju izručenja komandanta tzv. Armije BiH iz Turske

NADLEŽNE institucije BiH više od tri godine ne rade ništa kako bi obezbedile da ratni zločinac i begunac Sakib Mahmuljin odsluži zatvorsku kaznu na koju je osuđen zbog monstruoznih zločina nad zarobljenim srpskim civilima, sanitetskim osobljem i vojnicima na području Vozuće i Zavidovića 1995.

Sakib Mahmuljin foto SRNA

Na medijske upite o poslednjim akitivnostima Suda BiH u vezi sa beguncem Mahmuljinom, iz te institucije je rečeno da ništa nije rađeno od kada je 14. septembra 2023. godine Ministarstvo spoljnih poslova Turske uputilo notu kojom obaveštava da presuđeni ratni zločinac nije lociran na teritoriji te zemlje.

- Poslednje radnje koje je Sud BiH preduzeo s ciljem izvršenja pravosnažne presude i upućivanja osuđenog Sakiba Mahmuljina na izdržavanje kazne zatvora, odnosile su se na njegovo lociranje i izručenje iz Turske - navedeno je u odgovoru Suda BiH za medije u Srpskoj u kojem se dodaje da je zamolnica sa ekstradicionom dokumentacijom Turskoj, upućena putem Ministarstva pravde u Savetu ministara.

Iz Ministarstva pravde u Savetu ministara rečeno je i da to ministarstvo ne postupa po vlastitoj inicijativi u predmetima međunarodne pravne pomoći, uključujući i ekstradicije, već isključivo na zahtev nadležnih pravosudnih tela.

Projekat pripremljen unapred DEKAN banjalučkog Fakulteta za bezbednost i zaštitu Slobodan Župljanin kaže za "Novosti" da "nećemo uskoro videti Mahmuljina privedenog na izdržavanje kazne jer to je projekat koji je unapred pripremljen".

- Nije on otišao u Tursku tek tako. Postojala je ozbiljna namera da mu se pomogne da izbegne izdržavanje kazne. Nisam optimista da će uskoro biti priveden - naglasio je Župljanin.

- Postupajući po zahtevu Tužilaštva BiH, Ministarstvo pravde je uputilo 27. januara 2023. Ministarstvu pravde Turske molbu za izručenje Mahmuljina. Obavešteni smo da nije određena lokacija potraživanog u Turskoj. Na našu urgenciju o eventualnoj lokaciji imenovanog u Turskoj nismo dobili odgovor - navodi se u odgovoru Ministarstva pravde.

Iz Ministarstva su obećali da će, ukoliko prime novi zahtev pravosudnih tela u BiH ili odgovor nadležnih tela Turske u vezi sa lociranjem Mahmuljina, obavestiti nadležna pravosudna tela u BiH.

Sakib Mahmuljin je pobegao nakon izricanja pravosnažne presude Apelacionog veća Suda BiH 22. aprila 2022. Nekadašnji komandant Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, drugostepenom presudom osuđen je na osam godina zatvora jer je sud zaključio da nije sprečio zločine pripadnika odreda "El mudžahedin" nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića.