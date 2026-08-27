Republika Srpska

SVEĆE I POMEN ZA GENERALA: LJudi sa Ozrena se opraštaju od Ratka Mladića (FOTO)

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

27. 08. 2026. u 19:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VEST o smrti generala Ratka Mladića brzo je stigla na Ozren, čuvenu planinu u Republici Srpskoj.

СВЕЋЕ И ПОМЕН ЗА ГЕНЕРАЛА: Људи са Озрена се опраштају од Ратка Младића (ФОТО)

Foto: V. Mitrić

Ljude tog kralja ta tužna vest je uticala da splasne vesela atmosfera uoči sutrašnjeg velikog praznika Velike Gospojine. To je, po tradiciji, ovde veliko saborovanje ljudi sa svih srpskih strana.

Tokom večernjeg bogosluženja u Manastiru Ozren, služen je pomen generalu Ratku Mladiću.

Foto: Фото: В. Митрић

POGLEDAJ GALERIJU

Ljudi su mu palili sveće  za pokoj duše.

General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, u 84. godini.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMA DIPLOMU TEŠKOG FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Suzana Mančić?

IMA DIPLOMU TEŠKOG FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Suzana Mančić?