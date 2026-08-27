SVEĆE I POMEN ZA GENERALA: LJudi sa Ozrena se opraštaju od Ratka Mladića (FOTO)
VEST o smrti generala Ratka Mladića brzo je stigla na Ozren, čuvenu planinu u Republici Srpskoj.
Ljude tog kralja ta tužna vest je uticala da splasne vesela atmosfera uoči sutrašnjeg velikog praznika Velike Gospojine. To je, po tradiciji, ovde veliko saborovanje ljudi sa svih srpskih strana.
Tokom večernjeg bogosluženja u Manastiru Ozren, služen je pomen generalu Ratku Mladiću.
Ljudi su mu palili sveće za pokoj duše.
General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, u 84. godini.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)