SVEĆE I POMEN ZA GENERALA: LJudi sa Ozrena se opraštaju od Ratka Mladića (FOTO)

VEST o smrti generala Ratka Mladića brzo je stigla na Ozren, čuvenu planinu u Republici Srpskoj.

Foto: V. Mitrić

Ljude tog kralja ta tužna vest je uticala da splasne vesela atmosfera uoči sutrašnjeg velikog praznika Velike Gospojine. To je, po tradiciji, ovde veliko saborovanje ljudi sa svih srpskih strana.

Tokom večernjeg bogosluženja u Manastiru Ozren, služen je pomen generalu Ratku Mladiću.

Ljudi su mu palili sveće za pokoj duše.

General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, u 84. godini.