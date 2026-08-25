BUKNUO NOV POŽAR Trebinje: Od vatre odbranjene kuće u selu Turmenti i magistralni put ka Herceg Novom

U SELU Turmenti na području Trebinja u Republici Srpskoj od požara su odbranjene kuće, kao i magistralni put Trebinje-Herceg Novi, izjavio je danas komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje (TVSJ) Trebinje Dejan Kašiković.

Yiannis Kourtoglou / Alamy / Profimedia

On je rekao da gašenje požara u selima Turmenta i Tuli ometa jak vetar, kao i nepristupačan teren, navodeći da je izgorelo više od 6.000 hektara zemlje, prenela je RTRS.

Kašiković je istakao da su sve raspoložive jedinice na terenu, a da je najbitnije što do sada u požaru nije uništen nijedan objekat.

Već šesti dan požari bukte u rejonu Zubaca na području Trebinja, a vatrogasci su uz pomoć meštana uspeli da odbrane kuće i pomoćne objekte.

Požari su na području Trebinja aktivni i u Kremenom dolu, u rejonu Rapti i na brdu Strač, odakle se vatra spušta prema gradu.

(Tanjug)

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