Republika Srpska

BUKNUO NOV POŽAR Trebinje: Od vatre odbranjene kuće u selu Turmenti i magistralni put ka Herceg Novom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 19:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SELU Turmenti na području Trebinja u Republici Srpskoj od požara su odbranjene kuće, kao i magistralni put Trebinje-Herceg Novi, izjavio je danas komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje (TVSJ) Trebinje Dejan Kašiković.

БУКНУО НОВ ПОЖАР Требиње: Од ватре одбрањене куће у селу Турменти и магистрални пут ка Херцег Новом

Yiannis Kourtoglou / Alamy / Profimedia

On je rekao da gašenje požara u selima Turmenta i Tuli ometa jak vetar, kao i nepristupačan teren, navodeći da je izgorelo više od 6.000 hektara zemlje, prenela je RTRS.

Kašiković je istakao da su sve raspoložive jedinice na terenu, a da je najbitnije što do sada u požaru nije uništen nijedan objekat.

Već šesti dan požari bukte u rejonu Zubaca na području Trebinja, a vatrogasci su uz pomoć meštana uspeli da odbrane kuće i pomoćne objekte.

Požari su na području Trebinja aktivni i u Kremenom dolu, u rejonu Rapti i na brdu Strač, odakle se vatra spušta prema gradu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak