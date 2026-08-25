ŽDRALE SE KRIJE U FEDERACIJI: Ministar unutrašnjih poslova izneo detalje oko obračuna u Istočnom Sarajevu

MINISTAR unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da policija ima saznanja da se Đorđe Ždrale nalazi u Federaciji BiH i da je van domašaja organima gonjenja Republike Srpske.

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- Kada je u pitanju pucnjava do koje je došlo 2. avgusta, policija osnovano sumnja da je Đorđe Ždrale pucao na Kostu Pandurevića. Tragamo za izvršiocem, odnosno Ždralom" rekao je Budimir.

On je istakao da se, zajedno sa policijskim agencijama kantona i Federalnom upravom policije, pokušava locirati Ždrale i liši slobode kako bi mogli nastaviti dalje sa istražnim radnjama. Ministar je naveo da se u celom procesu intenzivno sarađuje sa Tužilaštvom.

-Insistiramo na tome da pravosuđe, zajedno s nama, izvrši i završi ovo što smo započeli u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje utiču na sve kad su u pitanju kriminalne grupe u okruženju - rekao je Budimir.

Ždrale je osumnjičen je da je u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo 2. avgusta iz vatrenog oružja nanio povrede Pandureviću. Obračuni u Istočnom Sarajevu, u kojima su ranjeni Kosta Pandurević i Davor Dabić, posledica su sukoba između kriminalnih grupa Darka Eleza i Đorđa Ždrale, koji traje više od dve decenije i dosada je odneo najmanje pet života.

Od kumova do smrtnih neprijatelja Istorija sukoba Eleza i Ždrale datira od početka 2006. godine. Prethodno su se upoznali u KPZ Kula gde su u istovremeno robijali zbog ubistva. Postali su kumovi, nakon što je Ždrale krstio Elezovo dete. O njihovom odnosu i sukobu Ždrale je detaljno svedočio u Sudu BiH, u okviru predmeta ”Lutka”. Prema njegovom iskazu sukob je počeo u januaru 2006. godine kada ga je Slaviša Bilinac Bili (vodi se kao nestao) upozorio da mu Elez sprema likvidaciju. Ždrale je na sudu tvrdio da ne zna šta je razlog.

Za pokušaj teškog ubistva Pandurevića osumnjičen je Ždrale, koji je nakon pucnjave u blindiranom ”audiju A8” pobegao prema Kantonu Sarajevo i za njim se intenzivno traga. Ko je pucao na Dabića nije poznato i policija intenzivno radi na identifikaciji napadača.

- Napadač je prišao Dabiću u ulici Sime Milutinovića Sarajlije i prema njemu je iz pištolja sa prigušivačem ispalio osam hitaca, kalibra 9 mm. Pogodio ga je u glavu i petu. Peške je pobegao između zgrada, a dosadašnji rezultati istrage ukazuju da je kasnije vozilom umakao takođe prema Kantonu Sarajevo - kaže izvor "Novosti".

Obe žrtve su, prema operativnim podacima policije, bliske Elezu. Dabić je godinama važio za Elezovog saradnika, dok je Pandurević svojevremeno bio ”desna ruka” Ždraletu. Istražioci tvrde da je pre nekoliko meseci promenio stranu i priklonio se Elezu.

Na to, kako navode izvori, ukazuje i pucnjava u Spomen-parku Vraca od 7. juna u kojoj je učestvovalo više osoba. Sastanak je navodno dogovorio Pandurević, a u pucnjavi je ubijen Branislav Janjić, bliski Elezov saradnik. Ranjeni su Sergej Furtula i Amel Bogućanin, kome je život spasao pancir, kao i Blaško Furtula koji je u bekstvu.

- Operativni podaci ukazuju da su poslednje pucnjave posledica 20-godišnjeg sukoba između Ždrale i Eleza. Taj sukob traje i nemoguće je predvideti šta će uslediti - kaže izvor.