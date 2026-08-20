DELEGACIJE SRBIJE I SRPSKE SE DOGOVORILE: Poznato kada će biti održana posebna zajednička sednice Ustavnih sudova
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je danas u Beogradu sa predsednikom Ustavnog suda Srbije Vladanom Petrovim, njegovom zamenicom Rankom Vujović i sudijom Nikolom Banjcem o jačanju institucionalne saradnje.
Stevandić je nakon sastanka najavio intenzivniju saradnju i zajedničke sastanke ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske.
- Sarađujemo u onom delu koji čuva istorijske, demokratske i pravne vrednosti. Nadam se da će saradnja Srbije i Srpske svakog dana biti još bolja i uspešnija. To nije usmereno protiv bilo kog pojedinca ili naroda, nego je doprinos ukupnom regionalnom miru i stabilnosti, poštovanju ljudskih prava, prava iz Povelje UN i prava svakog čoveka, pripadnika bilo kog naroda - rekao je Stevandić.
Petrov je posebno zahvalio Stevandiću na podršci organizaciji prve posebne zajedničke sednice Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, koja će biti održana 14. septembra u Sremskim Karlovcima.
- Voleo bih i nadam se da će ovakvih susreta biti još, da će oni dobiti institucionalni, pa čak i tradicionalni značaj, a u svakom slučaju poslužiti za uspostavljanje kontinuiteta, rekao bih državotvornog, institucionalnog, nacionalnog, demokratskog i uvek pomiriteljskog delovanja na ovim našim prostorima - poručio je Petrov.
(RTRS)
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