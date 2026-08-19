LIDERIMA SIGURAN MANDAT: Objavljene kompenzacione liste za Narodnu skupštinu RS
OBJAVLjENE su kompenzacione liste za predstojeće oktobarske izbore. Među kandidatima za sigurne mandate su poznata imena političke scene Srpske, ali i lideri stranaka. Poznata su i imena svih kandidata koji će se boriti za predsednika i potpredsednike Narodne skupštine RS.
SNSD, kao vodeća stranka u RS, na prvo mesto je stavio Srđana Mazalicu, dok listu Liste za pravdu i red predvodi Zagorka Grahovac.
Posebnu pažnju privlači to što su neke stranke na vrh kompenzacionih lista stavile upravo svoje lidere. Tako Ujedinjenu Srpsku predvodi Nenad Stevandić, Narodni front Jelena Trivić, SPS Goran Selak, a Volju naroda Srpske Vlado Đajić, koji je i bivši visoki funkcioner SNSD-a.
Koalicionu listu SP-a, DEMOS-a i NDP-a nosi Nedeljko Čubrilović.
Tanja Topić, politički analitičar, kaže da nepisana politička pravila mora da se poštuju, a to je da lideri stranaka, dobar deo njih, po pravilu "zaslužuju" zbog svoje "posvećenosti narodu" i sigurnu fotelju.
Karadžićeva prva kod SDS-a
SDS kao najjača opoziciona stranka na mesto broj jedan kompenzacione liste za Narodnu skupštinu RS izabrao je Sonju Karadžić Jovičević, ćerku prvog predsednika RS Radovana Karadžića, a koja je ranije bila potpredsednik NSRS.
- To im dođe kao zaslužena nagrada za žrtvu koju su podneli zbog građana, a i sigurnost i komforna pozicija u slučaju gubitka neke "više i važnije" funkcije. Istovremeno, to potvrđuje koliko je većina partija liderska, koliko o svemu odlučuju lideri i koliko je unutarstranačka demokratija slabo razvijena, baš kao i da su sebični lični interesi i interesi uskog kruga ljudi mera za bavljenje politikom - ističe Topićeva.
Inače, lista kandidata za kompenzacione mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na kandidatskim listama koje je podnela stranka ili koalicija za jednu ili više izbornih jedinica, piše u Izbornom zakonu BiH.
Izbori u BiH se održavaju 4. oktobra.
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