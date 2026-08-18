KRAVA IZAZVALA SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Motociklista teško povređen, krava uginula, podignuta optužnica protiv vlasnice

OKRUŽNO javno tužilaštvo u Trebinju je podiglo optužnicu protiv M. S. (38) iz Bileće da je ostavila kravu bez nadzora, nakon čega je životinja izašla na magistralni put i izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povrijeđen motociklista.

Foto: Mariia Komar/Alamy/Profimedia

Optužnicu protiv 38-godišnjakinje potvrdio je Osnovni sud u Trebinju, a tereti se za krivično delo "ugrožavanja javnog saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom".

Prema optužnici, nesreća se dogodila 12. jula ove godine u mestu Prijevor.

Krava je u 00:48 sati izašla na magistralni put kojom se iz smera Berkovića prema Bileći kretao motociklista P. N.

Nakon što je ugledao životinju, on je pokušao naglo da zakoči, ali nije uspeo da izbegne sudar.

Motociklista je nakon udara pao s motocikla i zadobio teške telesne povrede, a krava je uginula.

Prema navodima optužnice, P. N. je zadobio ogrebotinu na levoj strani leđa, prelome rebara s leve strane, kao i povrede u predelu kičme, levog lakta i leve noge.

(klix.ba)

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