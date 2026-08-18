ŠKRBIĆ NOVI REKTOR: Senat Univerziteta u Banjaluci, na vanrednoj sednici, izabrao naslednika Gajanina

RANKO Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta, izabran je za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci.

Univerzite Banjaluka foto DPozderović

Ova odluka doneta je na vanrednoj sednici Senata ove visokoškolske ustanove. Glasanje je bilo javno, a odluka je bila jednoglasna. U svom obraćanju nakon izbora, Škrbić je istakao je da je on bio i jedini predlog na sednici Senata, i dodao da će nova sednica biti već za nekoliko dana kada će se izabrati novi prorektori.

- Članovima Senata rekao sam da ću nastojati da kao što sam se maksimalno zalagao za podizanje kvaliteta i obrazovne izvrsnosti, međunarodnog povezivanja Medicinskog fakulteta, nastaviti isto i sa Univerzitetom. Sledi nam jedan put koji ćemo morati proći - rekao je Škrbić.

Dodao je da je dosadašnji rektor Gajanin izvrsno rukovodio Univerzitetom. Škrbićevim izborom za v. d. njemu je prestao mandat dekana Medicinskog fakulteta, te će u narednim danima biti imenovan i v. d. dekana Medicinskog fakulteta.

Podsetimo, do izbora vršioca dužnosti rektora došlo je nakon što je Okružni sud u Banjaluci presudio da je Radoslav Gajanin, dosadašnji rektor Univerziteta u Banjaluci, nezakonito izabran po treći put na ovu funkciju.

- Okružni sud u Banjaluci dana 21. jula 2026. godine, u upravnom sporu po tužbi B. P. protiv Odluke Senata Univerziteta u Banjaluci od 25. decembra 2025, doneo je presudu kojom je tužba uvažena i osporeni akt poništen - navedeno je u odgovoru Okružnog suda uz navođenje inicijala Borisa Pašalića koji je inače i podneo tužbu.

Presuda SUD je zaključio da je imenovanje Gajanina nezakonito, jer Zakon o visokom obrazovanju RS dozvoljava najviše dva mandata. - Prethodnim, a i novim zakonom bilo je propisano da se rektor bira na period od četiri godine sa mogućnošću još jednog izbora. Međutim u novom zakonu ne postoji odredba da se ograničenje broja mandata ne uračunavaju oni ostvareni tokom važenja ranijeg zakona, pa ne postoji pravni osnov za takvu primenu - navodi se u presudi.

Inače, Gajanin je za rektora u trećem mandatu izabran na 123. sednici Senata krajem prošle godine. On je tada dobio podršku 22 člana Senata, dok je za Borisa Pašalića, kao njegovog protivkandidata, glasalo šest članova. Jedan glasački listić bio je nevažeći. Gajaninu je novi mandat počeo 22. marta ove godine i trebalo je da traje sve do 2030. godine.